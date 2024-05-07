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一把火燒出私設太陽能板管理問題 嘉市議員要求訂法規補漏洞
嘉義市吳鳳南路一處巷弄住家後方搭建倉庫屋頂太陽能板，上月18日疑過熱造成火警，事後環保局查處，屋主的房子裝設太陽能有與台電串聯售電，火警發生的倉庫太陽能板未申請，議員陳家平上午質詢，民眾未申請私設太陽能板，法規未納管漏洞，應速訂法規補漏洞；環保局長李佳禾說，私設太陽能板屬建物附設施，回歸建築法、消防法納管處理。
陳家平說，上月有住家倉庫火警，疑因私設太陽能板惹禍，濃煙燻黑鄰居廚房家具等設施，火警後目前還在調處中，綠電太陽能光電板種電普及，民眾私自裝設太陽能板未依法申請，目前無法規管理，私自裝設太陽能板潛在危險，置人民財產於不顧，為避免私自裝設太陽能板發生火警，環保局應速訂法規納管。
環保局長李佳禾坦承目前裝設太陽能光電板法規，未就私設部分規範。裝設太陽能板目的，一是與台電併聯售電，另一是儲能使用，太陽能板屬建物設施部分，未申請裝設，回歸建築法、消防法，由相關主管機關處理。
嘉市吳鳳南路一處巷弄社區4月18日下午火警，黑煙籠罩社區天空，消防局出動人車搶救，火勢30分撲滅，無人員傷亡，起火原因消防局調查中。郭姓屋主說，疑是住家後方搭建的倉庫屋頂太陽能板過熱造成火警，帶來社區居民困擾，十分抱歉。
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