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改裝車深夜炸街擾民 嘉市議員：每周只告發1.5輛、促市府雷霆執法

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市環保局在民眾陳情汽機車噪音熱點，採取移動式聲音照相儀器執法。圖／嘉市環保局提供
嘉義市環保局在民眾陳情汽機車噪音熱點，採取移動式聲音照相儀器執法。圖／嘉市環保局提供

嘉市人口密集車多，鬧區部分路段深夜改裝汽機車呼嘯而過，製造噪音擾民，環保局啟動取締噪音固定式聲音照相科技執法近半年，議員王浩上午質詢，1至3月裁罰19輛，每周只告發1.5輛，成效不佳，無法杜絕飆車族改裝橫行民怨，要求環保局、警察局雷霆執法。

王浩說，嘉市飆車改裝族橫行，1年前定期會質詢要向深夜飆車改裝族宣戰，市民臉書社群反映「馬路淪為飆車場」、「半夜三點炸街，睡覺被嚇醒」、「幸福嘉義不幸福」、「進入無政府狀態」、「陳情市府無所獲」、「每天晚上11、12點都會聽到催來催去」。

王浩說，市民心聲代表長期困擾，還有市民快被吵得罹憂鬱症，以中興路（八德路交會口）、四維路、高鐵大道、友愛路與自由路交會路段、世賢路三、四段、興業西路、興達路、德明路（德安路交會口）、博愛路一、二段、永安街（西門街交會口）、南京路（新民路交會口）等深夜噪音嚴重。針對改裝車夜間噪音，各縣市紛紛提出靜城專案，他要求環保局、警察局提出遏阻夜間噪音策略、具體作法。

警察局長沈炳信說，配合環保局聯合取締改裝車深夜噪音，通報車輛431件，審查通過204件，裁罰76件。環保局長李佳禾說，與警方每周4次聯合執勤，固定式聲音照相科技執法去年底至3月，共查6899輛車，裁罰132件，會滾動式檢討執法，5部移動式聲音照相儀式會在噪音熱點區加強執法。

市府依噪音管制法2021年10月20日公告「修正嘉市噪音管制區內不得從事妨害人生活環境安寧行為之時間、地區或場所」，公告事項規定經查驗合格車輛不得有使用其他排氣管，致妨害他人生活環境安寧行為，違者可處3000元、以上3萬元以下罰鍰。 　

嘉義市部分路段深夜出現改裝汽機車呼嘯而過，製造噪音擾民，市議員王浩（右）質詢環保局長李佳禾。記者魯永明／翻攝
嘉義市部分路段深夜出現改裝汽機車呼嘯而過，製造噪音擾民，市議員王浩（右）質詢環保局長李佳禾。記者魯永明／翻攝

噪音 環保局長 警察

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