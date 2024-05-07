快訊

2024蘋果發表會今登場！4新品預測、直播一次看 官網還藏這個彩蛋

下半身超像「上完廁所裙襬夾到內褲裡」Jennie中空裝性感造型遭吐槽

朝野拚修法增列扣除額 討好選民還是真能減稅有感？

嘉義市管樂團三十而立 跨界音樂會搭配光雕全新體驗

中央社／ 嘉義市7日電

嘉義市管樂團5月底將在衛武營舉辦成立30週年跨界音樂會，演奏芬蘭排笛演奏家Stefan Stanciu創作「諸羅幻想曲」、白色恐怖受難者高一生作品集，搭配光雕藝術讓觀眾有全新體驗。

「嘉義市管樂團」是嘉義市最早籌組立案之大型演藝團隊，以推廣本土音樂、深耕管樂教育為宗旨，自1994年創團迄今30年期間，演出總場次逾400場，國外演出17場。

嘉義市管樂團行政總監鄧杰翔告訴中央社記者，管樂團邁入而立之年，5月30日在衛武營國家藝術中心、6月1日在嘉義市音樂廳舉辦「大地有愛－聲聲不息」跨界音樂會。

鄧杰翔說，樂團特別委託Stefan Stanciu以嘉義特色交趾陶工藝、石猴雕刻藝術、道地傳統小吃、遊憩景點、古蹟等為主題，創作「諸羅幻想曲」，在30週年音樂會中演出。

此外，也請牧師周道揚編寫來自嘉義知名作曲家、白色恐怖受難者高一生的作品集「印象嘉義－鄒之風情」，邀請高一生後代高健雄、高崇文兄弟吹奏長號（伸縮喇叭）詮釋祖父音樂。

鄧杰翔表示，為讓觀眾有全新管樂聆聽體驗，光雕藝術家徐志銘設計各種光雕效果，搭配演出曲目於演出時閃現。

鄧杰翔強調，嘉義市管樂團成員來自各職場愛樂民眾，雖大多數並非音樂從業者，但充分利用業餘時間，為共同興趣投注心力，目前已累計600多名團員。

鄧杰翔說，成員們懷抱對於生活在嘉義這片土地的熱愛，管樂團才能邁入30週年，綻開成熟、穩重、璀璨花朵，此次音樂會將為聽眾帶來多首管樂名曲，獻給長久支持他們的好朋友。

嘉義 樂團 音樂會

延伸閱讀

李泰祥告別10年 李奕青看父親：音樂不能待在象牙塔

淡水文化國小百年校慶 舉辦淡水心文化情音樂會

立院內委會考察嘉市 王美惠爭取基層建設經費

「路樹殺人」風險日增！嘉義市議員建議設立巡查示警機制

相關新聞

在地青年打造新台南 青年倡議論壇8校學生說城市進步想法

第2屆台南市青年倡議論壇今在南二中登場，8所高中職學生從萬象、永續、宜居等3大面向關注在地公共議題，包含交通、文化、社區...

改裝車深夜炸街擾民 嘉市議員：每周只告發1.5輛、促市府雷霆執法

嘉市人口密集車多，鬧區部分路段深夜改裝汽機車呼嘯而過，製造噪音擾民，環保局啟動取締噪音固定式聲音照相科技執法近半年，議員...

促進嘉義、澎湖航運 海盛「海勝1號」首航 億元倉儲啟用

專營本島往返澎湖的海盛航運公司再添購新船海勝1號，並斥資1億元興建布袋轉運中心，嘉義縣長翁章梁、澎湖縣長陳光復昨於布袋商...

1300公噸待清 東山服務區旁有害廢棄物 有汙染龜重溪風險

國道3號台南東山服務區旁的國有地，2019年底遭濫倒有害事業廢棄物，高公局日前委託廠商清除近8公噸，台南社大環境小組指出...

湖子內等處將新闢公園 嘉市公園將達45座 議員促特色化

嘉義市35座公園是全台密度最高，湖子內區段徵收地區等處會再新闢公園，預計總數將達45座，前後斥資2.32億元，有議員昨質...

台南行道樹亂象多 議員促修條例

台南古都行道樹多，多名議員昨質詢批行道樹管理亂象多，除空樹穴高達4610個，有的樹穴旁直接灌漿、有的種太淺易傾倒、或「包...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。