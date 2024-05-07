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湖子內等處將新闢公園 嘉市公園將達45座 議員促特色化

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導
嘉義市湖子內區段徵收地會再闢湖子內公園，全市將增至45座公園。記者李宗祐／攝影
嘉義市湖子內區段徵收地會再闢湖子內公園，全市將增至45座公園。記者李宗祐／攝影

嘉義市35座公園是全台密度最高，湖子內區段徵收地區等處會再新闢公園，預計總數將達45座，前後斥資2.32億元，有議員昨質詢說「等同弱勢學童7年半的學校午餐」，也有許多民眾反映公園實際的體驗不如預期，須特色化，許多遊具也潛藏危機。市府回應，會全面檢視公園，加強防刮、防撞及清潔等。

市府建設處在議會工作報告，議員王浩質詢說，夏天氣溫攀升，有家長擔憂公園缺乏自然遮蔭，對大人小孩都是酷刑，還有滑梯沒有加裝防撞軟墊，很容易讓孩子碰撞受傷，市府須強力審視公園遊具安全，並朝向特色公園規畫設計。

議員張秀華說，有市民陳情要進入湖子內公園遊玩被趕出來，才知道原來還沒驗收，另外，公園不要「為做而做」，要規畫出具有嘉義市代表性特色的公園。

建設處表示，湖子內公園規畫理念是公園結合鄰地環保用地，以耐汙抗汙樹種增加淨化空氣品質，若遇短時強降雨可成滯洪池，公園植栽以樹苗開始種植，未來綠化遮蔭效果較好，目前植栽小花紫薇等33種計926棵、穗花棋盤腳等7種計191棵。

建設處指出，湖子內遊戲場包含磨石子滑梯、條木攀爬步道、吊網床翹翹板、蜂巢攀爬遊具等，遊戲場完工都需要經過國家標準檢驗合格才能開放使用。

嘉義 張秀華 議員

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