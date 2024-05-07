促進嘉義、澎湖航運 海盛「海勝1號」首航 億元倉儲啟用

專營本島往返澎湖的海盛航運公司再添購新船海勝1號，並斥資1億元興建布袋轉運中心，嘉義縣長翁章梁、澎湖縣長陳光復昨於布袋商港一起參加新船首航、啟用新建倉儲。業者表示，提供快速航運，也提供全溫層物流解決方案，讓澎湖民眾更即時取得商品。

翁章梁說，海盛航運董事長洪煌景是澎湖人，而澎湖與布袋隔海相鄰，投資布袋更是一種回饋家鄉的情感，希望未來雙邊的互動可以更密切，強化物流及觀光；陳光復指出，海盛公司第3艘海運船對澎湖民生提供運輸服務幫助很大，每年從嘉義布袋到澎湖的遊客近60萬人，邀鄉親多多搭船到澎湖觀光。

昨在布袋商港北一碼頭舉行海勝1號首航，全長74.54公尺、船寬12.6公尺，最大航速每小時12.5浬，可裝載1650噸貨物。洪煌景說，讓離島海運更趨完善，對嘉義、澎湖兩地的運輸有正面幫助。

另，海盛興建的布袋轉運中心，樓地板面積300坪、露置區2500坪，海盛指出，有轉運倉儲區、冷凍冷藏貨櫃區、理貨裝卸區等，各物流公司可透過供應鏈整合、運能統籌調度，達到物流系統相互協力，進一步提升物流效率與服務品質。