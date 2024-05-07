1300公噸待清 東山服務區旁有害廢棄物 有汙染龜重溪風險

國道3號台南東山服務區旁的國有地，2019年底遭濫倒有害事業廢棄物，高公局日前委託廠商清除近8公噸，台南社大環境小組指出，現場還有1300公噸，其中電纜線絞碎料的重金屬銅濃度超過土壤管制標準，雨後廢棄物泡在地表逕流水中，有汙染鄰近龜重溪風險，應盡速清除。市府表示，已核准清理計畫。

台南社大環境小組副研究員林政翰說，東山服務區旁國有地遭濫倒廢棄物，南市環保局檢測為一般事業廢棄物，檢方以違反廢棄物清理法起訴3名行為人，但2021年5月7日台南社大環境小組與里長到現場檢測，發現其中超標最高的銅，超過土壤管制標準117倍，之後與時任立委陳椒華及看守台灣協會共同開記者會揭露問題，促使高公局承諾再次開挖採樣，至今6年才終於跨出清除的第一步。

林政翰也說，一旁就是高公局自己設立的東山友善生態園區，就更應還給野生動物及周遭居民乾淨的土壤及水源。

關心此案的紀錄片導演也是在地居民的黃淑梅持續到現場記錄，她說，此處生態豐富還是水源流經的地方，事業廢棄物希望盡早清除。

環保局表示，此案約7至8公噸有害事業廢棄物，高公局去年3月15日提出具體清運規畫書，今年4月2日已函請高公局於本月底前清除完畢，至於尚未清除約1300公噸廢棄物部分，高公局去年10月底提出棄置場址廢棄物清理計畫書，環保局今年2月20日審查核准，除請高公局盡速招標，更要求高公局須依檢測所篩分結果在最快時間內完成清理，將密切追蹤控管清理進度。