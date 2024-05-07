台南行道樹亂象多 議員促修條例

台南古都行道樹多，多名議員昨質詢批行道樹管理亂象多，除空樹穴高達4610個，有的樹穴旁直接灌漿、有的種太淺易傾倒、或「包尿布」的樹木沒脫就直接栽種，要求市府修改自治條例規範種植樹種、深度、保固期等；環團也說，種樹問題若持續，會影響市容。市府表示，已著手部分條文修正。

工務局表示，依台南市公共設施植栽管理自治條例規定，行道樹植穴面積不得小於2平方公尺及距離消防栓或電器箱2公尺以上，早年對行道樹的種類及特性尚無相關觀念，未能因地制宜，所以發生盤根、竄根、易罹病蟲害與不耐風等風險。

市府清點原台南市行道樹，共有3萬8344棵、187種樹種，其中小葉欖仁2989棵最多，其次是水黃皮2783棵、欖仁2442棵，但也發現沒種樹的空穴有4610個，砍樹後只剩樹頭，尚未移除有1035個。

市議員穎艾達利、盧崑福等人昨在定期會質詢時，都批台南行道樹雜亂，期勉能多闢設美麗行道樹的道路；穎艾達利說，有些種錯樹種，以致生長情形不佳，或是竄根造成人行道地磚隆起，有些樹木栽種時連包裹的「尿布」也沒脫，導致影響生長，還有道路施工，連行道樹的樹根也被灌漿，應修改自治條例，包含樹種、不同的種植深度都要列入，讓行道樹種對樹種，且獲較好的生長環境。

台南社大樹講師李武昌說，種錯樹的問題已談很久，還是沒改善，問題一直無法解決，基於城市永續發展，改換的就要換，否則持續會被詬病，市容也無法改善。

另，東區東明里烏桕巷內的烏桕樹，有多棵日前經健檢被認為具傾倒風險、建議移除，卻遭居民反對而暫緩，議員認為是因健檢到決定移除都無居民代表參與。工務局回應，未來在確認行道樹是否具風險須移除時，會再邀當地里長或相關人員說明計畫。