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立院內委會考察嘉市 王美惠爭取基層建設經費

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
立委王美惠（右）率立院內政委員會南下考察，關心嘉義市文雅國小校園周圍人行道改善工程。圖／立委王美惠服務處提供
立委王美惠（右）率立院內政委員會南下考察，關心嘉義市文雅國小校園周圍人行道改善工程。圖／立委王美惠服務處提供

立委王美惠今天與立法院內政委員會，內政部次長花敬群及國土管理署、警政署、水公司、台電等單位南下嘉義市考察，並獲相關單位允諾支持經費改善基層建設，包括校園周邊人行環境改善、自來水管線汰換、變電箱遷移以及協助嘉義市老舊建物都更及結構檢查等。

王美惠表示，在行人權益中，學童行人權益尤為重要，考察北興國中、文雅國小校園周圍人行道改善工程，期望使學童能有安全上下學的環境，2案共需經費約7千萬元，獲得內政部及國土管理署承諾大力支持。

大雅路一段人行道及北港路改善工程，2項工程總經費約1億1千萬元，大雅路人行道改善工程同步執行自來水管道汰換更新，北港路同步執行電杆下地與變電箱移除工程。

王美惠說，經統計嘉義市占用行人道的變電箱約有169處，近2年已改善72處。架空桿線電纜今年將再挹注工程費約1.1億元進行地下化。自來水部份，目前全嘉義市自來水管線長度為1071公里，使用30年以上的老舊管線，超過372公里，占了全市總管線的35%，比例仍高，今年度將再汰換13.12公里的自來水老舊管線，經費約1.13億元。

另外，中央投入7570萬元進行竹園派出所異地重建，目前進度已完成28%，王美惠希望竹園派出所重建後，全方位服務市民，提升警方服務效率。

立委王美惠（左）率立院內政委員會南下考察，爭取嘉義市基層建設。圖／立委王美惠服務處提供
立委王美惠（左）率立院內政委員會南下考察，爭取嘉義市基層建設。圖／立委王美惠服務處提供
立委王美惠（前排左五）率立院內政委員會南下視察嘉義市基層建設。圖／立委王美惠服務處提供
立委王美惠（前排左五）率立院內政委員會南下視察嘉義市基層建設。圖／立委王美惠服務處提供

人行道 嘉義 王美惠

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