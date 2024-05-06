台積電落腳嘉義 布袋填海造陸地擬建海淡廠

台積電封裝廠確定落腳嘉義縣，外界關切水、電問題，經濟部為解決用水問題，規畫興建再生水廠、海水淡化廠，再生水廠將蓋在縣治汙水處理廠旁，預計明年就可動工，10公頃海水淡化廠將設在布袋填海造陸地。立委蔡易餘建議配合延伸北堤，讓航道保有一定深度，提升商港整體環境。

經濟部水利署、高雄港務分公司及嘉義縣政府研商後，目前選定嘉義布袋商港外海以填海造陸方式進行，這個月開始環評調查，預計今年12月底啟動促參可行性評估及先期作業、圍堤造陸完成設計，2024至2025年環評作業，2026年底將計畫報院，2028年6月招商，2031年完成工程，第一期預計2031年起日供5萬公噸水，第二期預計2036年起日供10萬公噸水。

高雄港務分公司布袋管理處表示，海淡廠預定地在布袋商港北堤外填海造陸，預計造陸面積約23公頃，其中10公頃為海淡廠用地，填海沙土將運用港區內每年疏濬、清淤累積下來的73.5萬立方公尺淤沙，目前正在設計發包中，同時也藉此機會將堤防延伸出去。

立委蔡易餘表示，布袋商港航道因淤積問題，貨輪必須在漲潮時才能進出港，相當不便，延長北堤可望解決這個問題，以往因缺乏經濟效益難以推動，趁著台積電這股助力，建議港務公司順勢爭取延長北堤，讓航道保有一定深度，提升商港整體環境。