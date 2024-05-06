快訊

強！2023年我製造業四分之一研發經費、逾半投資 全靠「這一家」

7分鐘內連2起規模5.9地震 氣象署研判0403餘震「應力回到主震南邊」

飛虎將軍牽情誼 台南市與日本那珂市結為友誼市

中央社／ 台南6日電

日本茨城縣那珂市為台南市「飛虎將軍廟」主祀神祇杉浦茂峰母親出生地，與台南常有民間交流，那珂市長先﨑光今天與台南市長黃偉哲簽署友好交流協定，兩市正式結為友誼市。

黃偉哲在台南市政府永華市政中心舉行的簽署儀式致詞表示，感謝先﨑光多年來支持雙方交流，除了飛虎將軍相關民間交流，今年2月底也到台南參加2024台灣燈會開幕式，共同迎接台南400，4月初花蓮大地震時，那珂市也在第一時間傳訊息關心，能與那珂市簽署友好交流協定感到十分榮幸。

黃偉哲說，台南是台灣的第一個城市，近年也晉升為科技新都，在許多高科技廠進駐後，傳統文化與創新產業並存，充分顯示台南文化多元。

他說，台南非常珍視飛虎將軍種下的善根而建廟祭祀，這份善緣牽起兩市交流及友誼，希望未來在農產、教育、體育等互訪交流都能深化，兩市彼此關懷，並邀請那珂市議員能參加7月29、30日於台南舉辦的台日交流高峰會。

先﨑光表示，去年10月造訪台南時獲黃偉哲熱情回應，也鼓勵持續推動兩市締結友好交流協定，今年2月受邀參加台灣燈會，這次締盟對兩座城市都有極重要意義，未來希望開展兩市在教育、文化、經濟方面實質往來。

台南市政府提供資料指出，先﨑光此行除依往例至安南區飛虎將軍廟參拜，也參加昨天舉辦的「台江水日–愛鄉護水嘉南大圳單車溯源之旅」，那珂市近年參與茨城縣與台灣農業交流，曾安排學童於營養午餐享用台灣香蕉，黃偉哲也期盼未來有機會推薦台南水果。

台南 台灣燈會 日本 黃偉哲

延伸閱讀

美國內華達州副州長拜會黃偉哲 討論各項議題

日本自民黨青年局長訪台南拜會黃偉哲 盼深化交流

相關新聞

台積電落腳嘉義 布袋填海造陸地擬建海淡廠

台積電封裝廠確定落腳嘉義縣，外界關切水、電問題，經濟部為解決用水問題，規畫興建再生水廠、海水淡化廠，再生水廠將蓋在縣治汙...

流浪狗結紮後遭棄放 TNVR做半套？議員：助長二次流浪

為有效控制流浪犬數量，嘉義市政府實行TNVR（Trap 誘捕、Neuter 絕育、Vaccinate 防疫、Return...

立院內委會考察嘉市 王美惠爭取基層建設經費

立委王美惠今天與立法院內政委員會，內政部次長花敬群及國土管理署、警政署、水公司、台電等單位南下嘉義市考察，並獲相關單位允...

「路樹殺人」風險日增！嘉義市議員建議設立巡查示警機制

近年來，全台各地路樹殺人事件頻傳，儼然成為道路、公園等地不定時炸彈，嘉義市議員鄭光宏今天在市議會質詢，建議市府盡速建立樹...

台鐵班次下月改點 善化沙崙線增班首開區間快車

台鐵公司班次下月26日起改點，沙崙善化線除增班外，將首度行駛區間快車，單趟車程約可省10分鐘，善化站也將首度停靠EMU3...

雲林西瓜災損 立委爭取天災救助

雲林近日氣候不穩、時晴時雨，台西等鄉鎮西瓜出現裂果，民進黨立委劉建國接獲民眾陳情，與相關單位會勘，為農民爭取天災救助。農...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。