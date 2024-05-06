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流浪狗結紮後遭棄放 TNVR做半套？議員：助長二次流浪

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市議員郭定緯在市議會質詢，未落實TNVR的放回步驟，美意做半套，只會助長離浪動物2次流浪。圖／嘉義市議員郭定緯提供
嘉義市議員郭定緯在市議會質詢，未落實TNVR的放回步驟，美意做半套，只會助長離浪動物2次流浪。圖／嘉義市議員郭定緯提供

為有效控制流浪犬數量，嘉義市政府實行TNVR（Trap 誘捕、Neuter 絕育、Vaccinate 防疫、Return 回置）協助流浪犬貓絕育，但有民眾向議員反映市府TNVR只做半套，結紮後傷勢還沒平復的遊蕩犬棄置陌生環境，不安全感加劇，對周遭環境更敏感，恐引發更多問題，增加人犬衝突的可能性。

議員郭定緯質詢建設處長田長沛，嘉市流浪狗統計，2018年3094隻，2020年降至1173隻，但為何2022年增至2693隻，暴增1520隻？

田長沛表示，市府持續推廣TNVR，但流浪犬會在縣市之間流竄很難掌控。目前鼓勵大家用領養代替購買，不要任意棄養。在流浪犬貓部分持續TNVR，有通報即前往捕捉進行絕育，然後再原地放回，將流浪犬貓數量降低。

郭定緯質疑未落實TNVR的放回步驟，因有市民投訴，說他將家附近的2隻流浪狗帶去節育後，就再也沒有見到那2隻狗，詢問後才知道狗結紮後，被棄置距離原棲地2公里外的陌生地方，郭定緯批評，美意做半套，只會助長離浪動物2次流浪。

郭定緯表示，具有野性的流浪狗結紮後，因為受傷、受到驚嚇還沒平復，不安全感加劇，對周遭陌生人事物會更敏感，尤其狗具有地域性，突然在某處放了剛結完紮、傷口都還沒復原的狗，這只會衍生出更多麻煩，也增加人犬衝突的可能性。

他要求建設處具體量化回放地與原棲地的距離，落實TNVR的步驟，貫徹執行，以免弄巧成拙，反而製造更多問題。

田長沛說明，如果回放的地點是人口比較不密集地方，原則上回置原地，人流量較大的地區，回放周遭範圍，不一定在原地回放。對於回放距離會再溝通，讓流浪犬貓能夠更完善處理。

流浪犬 流浪狗 結紮

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