「路樹殺人」風險日增！嘉義市議員建議設立巡查示警機制

近年來，全台各地路樹殺人事件頻傳，儼然成為道路、公園等地不定時炸彈，嘉義市議員鄭光宏今天在市議會質詢，建議市府盡速建立樹木巡查及示警機制、公共意外險，私人或其他公務機關也應做好自主管理。

議員鄭光宏表示，今年3月9日周六午後，文化路夜市旁嘉義郵局，門口前淺根性的小葉欖仁樹，疑似因頭重腳輕加上瞬間強風，導致樹幹應聲折斷，倒向文化路路面，砸壞店家招牌、路邊臨停兩輛轎車及樹下擺攤的雞排店。事發當下，剛好有一男子經過，差一點就被路樹擊倒，逃過一劫，所幸整起事件無人傷亡。

鄭光宏說，上月底，全台各縣市發布豪雨特報，彰化有名郵差在送信途中，突遭路旁倒塌的黃花風鈴木壓死。同日，高雄同樣發生路樹殺人憾事，有名遊客只是到澄清湖園區散步，卻突然被園區內一棵路樹壓死，1天內連續發生2起路樹殺人事件，令人遺憾。

他說，自2022年起，市府編列2000萬預算，以3年時間執行潛在褐根病區域，進行殺菌消毒的工作，以防治褐根病的擴散。另外，今年起也編列300萬預算針對重點路段執行樹木健檢，但他認為全市路樹管理部份，還可以做得更完善。

鄭光宏建議，市府應全面性盤點嘉義市包括行道樹、公園等地樹木數量，檢視巡查人力是否足夠？要求私人及其他機關所種植樹木要做好自主管理、完善公共意外險，建立嘉義市「樹木巡查及示警機制」。

建設處長田長沛表示，市府的行道樹、公園樹木分別上萬棵以上，每天工作人員都會以目視方式巡查樹木狀況，公園裡面的樹木都有納入公共意外險。至於私有或其他公務機關樹木會要求其自主管理，未來會和有關單位檢討是否成立巡查機制可以做得更完善。