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台鐵班次下月改點 善化沙崙線增班首開區間快車

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
因應台鐵班次下月改點，善化火車站將首度有EMU3000型新自強號列車停靠。記者謝進盛／攝影
因應台鐵班次下月改點，善化火車站將首度有EMU3000型新自強號列車停靠。記者謝進盛／攝影

台鐵公司班次下月26日起改點，沙崙善化線除增班外，將首度行駛區間快車，單趟車程約可省10分鐘，善化站也將首度停靠EMU3000型新自強號列車，旅客表示「聊勝於無」，盼未來能再增班。

善化南科地區因不少旅客得北上洽公，經常利用高鐵往返，但高鐵台南站逼近南、高交接的歸仁沙崙，善化沙崙線目前僅有「站站停」電聯車，單趟車程動輒50分鐘，多年來爭取直達車未果，旅客抱怨不已。

台鐵公司配合626改點，沙崙善化線班次也調整，將原行駛至沙崙台南（永康）間多班列車延駛至善化站，往返班次從現有26增加至30班次，另外也首度行駛區間快車（3802、3861），僅停部分要站；預計上午6點45分善化站開出，沿途停靠南科、永康、台南、中洲、7點26分抵達沙崙。晚上7點33分從沙崙站開出，停靠上述車站，約8點26分抵達善化站，較現有一般電聯車可較少約10分鐘車程。

據指出，因台鐵EMU3000型電聯車（新自強號）下月全數完成交車投入營運，台鐵自強號班次將增班，善化站將新增2班次，其中133次新自強號七堵至潮州將增停善化站（晚上6點37分），這也是首度有新自強號停靠善化。上述調整相關班次時間，最後仍待台鐵公司公布。

「雖然不滿意，但勉強接受。」在南科上班的張姓工程師經常往返竹科南科間出差，他說，最受不了每次「倒退」得先搭沙崙線南下再搭高鐵北上，浪費時間及車資，這次總算盼到好消息，但區間快班次還是太少，拜託未來台鐵公司能再多「擠」出來。

因應台鐵班次下月改點，善化沙崙線將增班並首開區間快車。記者謝進盛／攝影
因應台鐵班次下月改點，善化沙崙線將增班並首開區間快車。記者謝進盛／攝影

南科 台鐵 火車 自強號

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