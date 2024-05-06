台鐵班次下月改點 善化沙崙線增班首開區間快車

台鐵公司班次下月26日起改點，沙崙善化線除增班外，將首度行駛區間快車，單趟車程約可省10分鐘，善化站也將首度停靠EMU3000型新自強號列車，旅客表示「聊勝於無」，盼未來能再增班。

善化南科地區因不少旅客得北上洽公，經常利用高鐵往返，但高鐵台南站逼近南、高交接的歸仁沙崙，善化沙崙線目前僅有「站站停」電聯車，單趟車程動輒50分鐘，多年來爭取直達車未果，旅客抱怨不已。

台鐵公司配合626改點，沙崙善化線班次也調整，將原行駛至沙崙台南（永康）間多班列車延駛至善化站，往返班次從現有26增加至30班次，另外也首度行駛區間快車（3802、3861），僅停部分要站；預計上午6點45分善化站開出，沿途停靠南科、永康、台南、中洲、7點26分抵達沙崙。晚上7點33分從沙崙站開出，停靠上述車站，約8點26分抵達善化站，較現有一般電聯車可較少約10分鐘車程。

據指出，因台鐵EMU3000型電聯車（新自強號）下月全數完成交車投入營運，台鐵自強號班次將增班，善化站將新增2班次，其中133次新自強號七堵至潮州將增停善化站（晚上6點37分），這也是首度有新自強號停靠善化。上述調整相關班次時間，最後仍待台鐵公司公布。