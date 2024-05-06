台南行道樹亂象多 議員批「紙尿褲都沒脫」

台南古都行道樹多，多名議員今天質詢批行道樹管理亂象多，除了空樹穴高達4610個，有的樹穴旁還直接灌漿、或「包尿褲」的樹木沒脫就直接栽種，有的種太淺，不利生長且易傾倒，影響景觀及危害安全，要求市府修改自治條例，規範樹種、種植深度及保固期等，讓樹木有更好生長環境，市容更美。

台南社大樹講師李武昌說，種錯樹的問題已談很久，但還是沒改善，問題一直無法解決，基於城市的永續發展，改換的就要換，否則持續會被詬病，市容也無法改善。

工務局表示，依台南市公共設施植栽管理自治條例規定，行道樹植穴面積不得小於2平方公尺及距離消防栓或電器箱2公尺以上，早年對行道樹的種類及特性尚無觀念因此未能因地制宜，所以發生盤根、竄根、易羅病蟲害與不耐風等風險，已著手部分條文修正。

南市府清點原台南市行道樹，共有3萬8344棵、187種樹種，其中小葉欖仁2989棵最多，其次是水黃皮2783棵、欖仁2442棵，但也發現沒種樹的空穴有4610個，砍樹後只剩樹頭，尚未移除有1035個。市議員穎艾達利、盧崑福等人昨市議會定期會質詢時都批台南行道樹雜亂，期勉能多闢設美麗行道樹的道路。

穎艾達利指有些行道樹種錯樹種，以致生長情形不佳，或是竄根造成人行道地磚隆起，影響行人安全；有些樹木栽種時，連包裹的「紙尿布」也沒脫，以致影響生長；還有道路施工，連行道樹的樹根也被灌漿。應修改南市公共設施植栽管理自治條例，包含樹種、不同的種植深度都要列入，讓行道樹種對樹種並且獲得較好的生長環境。

另，日前東區東明里烏桕巷內的烏桕樹，有多棵經健檢被認為具傾倒風險建議移除，卻遭居民反對，後來區公所決定暫緩移除；造成的原因在於從健檢到決定移除，沒有居民代表參與，若有居民代表參加，就可避免類似問題發生。

工務局表示，未來在確認具有高風險的行道樹需要移除時，會再邀當地里長或相關人員說明行道樹移除作業與行道樹補植計畫。行道樹管理者有責任建立和維護居民安全，並評估行道樹的公共責任問題，已盡量在減少潛在性生命傷害或損害財產行道樹。