嘉義市公園將達45座 議員憂重量不重質

嘉義市多達35座公園是全台密度最高，湖子內區段徵收地區會再新闢公園，預計將增至45座，前後斥資2.32億元，議員質疑「等同弱勢學童7年半的學校午餐」，為數眾多的綠地，不是量多就好，許多民眾反映實際的體驗不如預期、許多遊具更潛藏危機；市府建設處表示，會全面檢視，加強防刮、防撞及清潔等工作。

市議員王浩質詢指出，夏天氣溫攀升，有家長擔憂缺乏自然遮蔭的公園，對大人小孩都是酷刑。還有滑梯應設保護措施，沒有加裝防撞軟墊，很容易讓孩子碰撞受傷。他要求建設處必須強力審視公園遊具安全，並朝向特色公園規畫設計。

議員張秀華表示，有市民陳情要進入湖子內公園遊玩被趕出來，原來還沒驗收，希望加速驗收腳步，另外，公園不要「為做而做」，卻沒有特色，要規畫出具有嘉義市代表性特色的公園，才能符合市民期待。

建設處表示，湖子內公園規畫理念係將公園結合鄰地環保用地，以耐汙、抗汙樹種增加淨化空氣品質，若遇短時強降雨，可成為滯洪池，公園植栽以樹苗開始種植，未來綠化遮蔭效果較好，目前植栽小花紫薇等33種計926棵、穗花棋盤腳等7種計191棵。