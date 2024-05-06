快訊

喝酒臉紅是「基因缺陷」易致癌 近5成台灣人不宜飲酒

摺疊iPhone不遠了？蘋果取得最新專利 螢幕不僅向內還能向外摺

黑幫設局敲詐富二代千萬！拘禁逼拍不雅片討錢 還假扮警栽贓

嘉義市公園將達45座 議員憂重量不重質

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市湖子內區段徵收地區會再新闢公園，全市將增至45座公園，議員質疑不是量多就好，重視遊具安全外也要規畫特色公園。記者李宗祐／攝影
嘉義市湖子內區段徵收地區會再新闢公園，全市將增至45座公園，議員質疑不是量多就好，重視遊具安全外也要規畫特色公園。記者李宗祐／攝影

嘉義市多達35座公園是全台密度最高，湖子內區段徵收地區會再新闢公園，預計將增至45座，前後斥資2.32億元，議員質疑「等同弱勢學童7年半的學校午餐」，為數眾多的綠地，不是量多就好，許多民眾反映實際的體驗不如預期、許多遊具更潛藏危機；市府建設處表示，會全面檢視，加強防刮、防撞及清潔等工作。

市議員王浩質詢指出，夏天氣溫攀升，有家長擔憂缺乏自然遮蔭的公園，對大人小孩都是酷刑。還有滑梯應設保護措施，沒有加裝防撞軟墊，很容易讓孩子碰撞受傷。他要求建設處必須強力審視公園遊具安全，並朝向特色公園規畫設計。

議員張秀華表示，有市民陳情要進入湖子內公園遊玩被趕出來，原來還沒驗收，希望加速驗收腳步，另外，公園不要「為做而做」，卻沒有特色，要規畫出具有嘉義市代表性特色的公園，才能符合市民期待。

建設處表示，湖子內公園規畫理念係將公園結合鄰地環保用地，以耐汙、抗汙樹種增加淨化空氣品質，若遇短時強降雨，可成為滯洪池，公園植栽以樹苗開始種植，未來綠化遮蔭效果較好，目前植栽小花紫薇等33種計926棵、穗花棋盤腳等7種計191棵。

建設處指出，遊戲場包含磨石子滑梯、地景大滑梯、條木攀爬步道、吊網床翹翹板及蜂巢攀爬遊具等。兒童遊戲場完工都需要經過國家標準檢驗合格才能開放使用。開放前還會全面檢視。

嘉義市湖子內公園被質疑遮蔭不夠，建設處表示，公園植栽以樹苗開始種植佳，未來綠化遮蔭效果會較好。記者李宗祐／攝影
嘉義市湖子內公園被質疑遮蔭不夠，建設處表示，公園植栽以樹苗開始種植佳，未來綠化遮蔭效果會較好。記者李宗祐／攝影

嘉義 張秀華 議員

延伸閱讀

走進時光隧道 嘉義市百年歷史東門派出所變身打卡點

台積電帶動房價 嘉市議員轟社宅少、市府指供地中央尚未回覆

嘉市里活動中心欠缺 公托少家長排隊抽籤 議員促想方案

台積電將落腳嘉縣！面臨邊緣化危機 黃敏惠強調致富先開路

相關新聞

嘉義市公園將達45座 議員憂重量不重質

嘉義市多達35座公園是全台密度最高，湖子內區段徵收地區會再新闢公園，預計將增至45座，前後斥資2.32億元，議員質疑「等...

台南國產精品咖啡評鑑揭曉 周三辦生豆媒合會

113年台南市國產精品咖啡評鑑成績今天揭曉，東山區十萬咖啡莊園老闆陳天財在眾多競爭者中獲得冠軍，主辦單位本月8日將辦理東...

台南「正強安居」社宅動土 全市累計提供5320戶

國家住宅及都市更新中心在台南永康區興辦「正強安居」社會住宅今天動土，預計於117年完工、提供464戶，台南市府統計目前全...

看好澎湖物流潛力 海盛新船首航、1億倉儲啟用

看好離島貨運未來，為讓運輸服務再升級，海盛航運添購新船，並斥資1億元興建布袋轉運中心，上午於嘉義縣布袋商港北一碼頭舉辦海...

台南正強安居社會住宅動工 預計2028年完工

台南因沒有社會住宅，一度在大選時引發討論，當時台南市長黃偉哲曾駁斥「與事實完全不符」；近期台南許多社會住宅陸續動工，其中...

國小女籃隊宿敵爭勝、雙獲立委贈球鞋 教練喊話：5月全國聯賽見

甫結束的U12女籃U12全國少年籃球錦標賽女子籃球上演雲林內戰，斗六鎮南國小擊敗虎尾立仁國小奪冠，雙方備戰5月全國小學聯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。