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看好澎湖物流潛力 海盛新船首航、1億倉儲啟用

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
海盛航運添購新船「海勝1號船」，啟航加入澎湖、布袋間航運運輸。記者李宗祐／攝影
海盛航運添購新船「海勝1號船」，啟航加入澎湖、布袋間航運運輸。記者李宗祐／攝影

看好離島貨運未來，為讓運輸服務再升級，海盛航運添購新船，並斥資1億元興建布袋轉運中心，上午於嘉義縣布袋商港北一碼頭舉辦海勝1號首航及新建倉儲啟用典禮，嘉義縣長翁章梁、澎湖縣長陳光復等人出席，一同開啟新里程碑。翁章梁表示，透過布袋、澎湖的運輸，未來2縣可更密切合作，強化物流及觀光。

翁章梁表示，海盛航運董事長洪煌景是澎湖人，澎湖與布袋隔海相鄰，投資布袋更是一種回饋家鄉的情感，希望未來雙邊的互動可以更密切，強化物流及觀光。

陳光復表示，今天是海盛公司第3艘海運船，對澎湖民生提供運輸服務幫助很大。每年從嘉義布袋到澎湖的遊客近60萬人，澎湖除了火花節外，還有許多美景值得遊玩，邀鄉親多多搭船到澎湖觀光。

洪煌景說，為升級運輸服務，海盛航運再添購新船「海勝1號」，提供更安全、設備最齊全的快速航運，讓離島海運更趨完善，對嘉義、澎湖2地的運輸有正面幫助，

看好澎湖地區倉儲物流潛力，海盛更投入1億元興建布袋轉運中心，樓地板面積300坪、露置區2500坪，也在今天完工啟用，可整合集團資源，進一步提升物流效率與服務品質，讓澎湖民眾更即時取得商品。

海勝1號船全長74.54公尺、船寬12.6公尺、滿載吃水4.05公尺，最大航速12.5浬／時，可裝載1650噸貨物，結合新建倉儲設備的轉運倉儲區、冷凍／藏貨櫃區、理貨裝卸區等，各物流公司可透過供應鏈整合、運能統籌調度，達到物流系統相互協力，促進區域經濟合作。

海盛航運上午於嘉義縣布袋商港北一碼頭舉辦海勝1號首航及新建倉儲啟用典禮。記者李宗祐／攝影
海盛航運上午於嘉義縣布袋商港北一碼頭舉辦海勝1號首航及新建倉儲啟用典禮。記者李宗祐／攝影
看好澎湖地區倉儲物流潛力，海盛航運投入1億元興建布袋轉運中心。記者李宗祐／攝影
看好澎湖地區倉儲物流潛力，海盛航運投入1億元興建布袋轉運中心。記者李宗祐／攝影
海盛航運上午於嘉義縣布袋商港北一碼頭舉辦海勝1號首航及新建倉儲啟用典禮，嘉義縣長翁章梁（左三）、澎湖縣長陳光復（右三）、立法委員蔡易餘（左二）等人出席典禮。記者李宗祐／攝影
海盛航運上午於嘉義縣布袋商港北一碼頭舉辦海勝1號首航及新建倉儲啟用典禮，嘉義縣長翁章梁（左三）、澎湖縣長陳光復（右三）、立法委員蔡易餘（左二）等人出席典禮。記者李宗祐／攝影

嘉義 澎湖縣 物流

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