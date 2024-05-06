嘉義梅山第3胎補助10萬元 盼今年出生數破百

嘉義縣梅山鄉去年出生數僅76人，公所調升生育補助，第3胎提高至10萬元；公所今天發首筆津貼，領取的溫姓夫婦抱著孩子到場分享喜悅。鄉長林俊謀盼今年新生兒能突破百人。

林俊謀致詞表示，梅山鄉是嘉義縣偏鄉、地廣人稀，去年新生兒僅76人，少子化問題嚴重。為鼓勵生育、減輕新生兒家庭經濟負擔，加碼生育補助提案由代表會表決通過，並於今年1月起實施，第1胎加碼補助至新台幣3萬元、第2胎6萬元，第3胎調升至10萬元。

林俊謀上午與梅山鄉民代表會主席林茂山，以及鄉代、村長出席公所首筆第3胎生育加碼補助發放，由林俊謀代表頒發10萬元津貼給從事旅遊業的溫柏俊、施宇珊夫婦。

溫柏俊夫婦表示，第3胎小孩出生後增加不少開銷，除了領取梅山鄉公所生育補助津貼，還有嘉義縣政府生育補助第3胎3萬6000元，確實減輕不少負擔。

林俊謀指出，據戶政資料統計，梅山鄉今年1月至4月新生兒出生數計29人，希望公所的生育補助加碼，讓鄉親有感於經濟及育兒負擔減輕，進一步提升生養意願，也有助增加梅山鄉的出生人口數，期盼今年新生兒出生數突破百人。