台南「正強安居」社宅動土 全市累計提供5320戶

國家住宅及都市更新中心在台南永康區興辦「正強安居」社會住宅今天動土，預計於117年完工、提供464戶，台南市府統計目前全市社會住宅累計開工11案，共可提供5320戶。

黃偉哲在動土典禮致詞表示，「正強安居」社會住宅位於永康蛋黃區，且永康地處沙崙、南科兩大經濟發展引擎園區之間，興建社會住宅對優化市民居住條件有莫大助益，更是台南邁向落實居住正義一大步。

黃偉哲指出，「正強安居」所在正強里，目前並無里民活動中心，市府也協助部分經費推動社會住宅結合托嬰中心、里民活動中心、社福中心等公共設施，將提供在地居民友善且實際敦親睦鄰設施。

台南市政府都市發展局提供資料指出，「正強安居」社會住宅由國家住都中心興辦推動，座落南大附中北側區位，基地位於中山南路471巷與正強街交叉口西南側，全案預計提供464戶社會住宅，將於民國117年完工。

都發局表示，此案藉由都市計畫程序取得社會住宅用地，並於變更過程考量基地南側臨接「原台南農校日式宿舍群」歷史建築文化景觀，規範社會住宅規劃設計須提送台南市文化資產審議會審議，確保社會住宅與周圍環境景觀融合。