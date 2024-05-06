快訊

喝酒臉紅是「基因缺陷」易致癌 近5成台灣人不宜飲酒

摺疊iPhone不遠了？蘋果取得最新專利 螢幕不僅向內還能向外摺

黑幫設局敲詐富二代千萬！拘禁逼拍不雅片討錢 還假扮警栽贓

台南「正強安居」社宅動土 全市累計提供5320戶

中央社／ 台南6日電
台南永康「正強安居」社會住宅今由台南市長黃偉哲、立委林宜瑾及國家住都中心等貴賓一起動工，未來可提供464戶社宅，預計2028年完工。聯合報資料照。記者萬于甄／攝影
台南永康「正強安居」社會住宅今由台南市長黃偉哲、立委林宜瑾及國家住都中心等貴賓一起動工，未來可提供464戶社宅，預計2028年完工。聯合報資料照。記者萬于甄／攝影

國家住宅及都市更新中心在台南永康區興辦「正強安居」社會住宅今天動土，預計於117年完工、提供464戶，台南市府統計目前全市社會住宅累計開工11案，共可提供5320戶。

黃偉哲在動土典禮致詞表示，「正強安居」社會住宅位於永康蛋黃區，且永康地處沙崙、南科兩大經濟發展引擎園區之間，興建社會住宅對優化市民居住條件有莫大助益，更是台南邁向落實居住正義一大步。

黃偉哲指出，「正強安居」所在正強里，目前並無里民活動中心，市府也協助部分經費推動社會住宅結合托嬰中心、里民活動中心、社福中心等公共設施，將提供在地居民友善且實際敦親睦鄰設施。

台南市政府都市發展局提供資料指出，「正強安居」社會住宅由國家住都中心興辦推動，座落南大附中北側區位，基地位於中山南路471巷與正強街交叉口西南側，全案預計提供464戶社會住宅，將於民國117年完工。

都發局表示，此案藉由都市計畫程序取得社會住宅用地，並於變更過程考量基地南側臨接「原台南農校日式宿舍群」歷史建築文化景觀，規範社會住宅規劃設計須提送台南市文化資產審議會審議，確保社會住宅與周圍環境景觀融合。

都發局指出，台南市社會住宅累計已開工11案，總計可達5320戶，市府將持續依循中央政策落實推動社會住宅，經由地方與中央共同努力，預計明年即將迎接首處社宅招租營運，期盼為市民帶來嶄新居住生活新視界。

國家住都中心在台南積極推動社宅，圖為正強安居示意圖。聯合報資料照。記者萬于甄／攝影
國家住都中心在台南積極推動社宅，圖為正強安居示意圖。聯合報資料照。記者萬于甄／攝影

台南 社會住宅 黃偉哲

延伸閱讀

台南正強安居社會住宅動工 預計2028年完工

逢雨必淹噩夢不再 台南永康王行東路排水改善工程完工

台南「西港香」蓄勢待發 今辦陣頭大會師展現氣勢

文旦等農漁產品將可輸陸 黃偉哲重申：樂見兩岸融冰

相關新聞

嘉義市公園將達45座 議員憂重量不重質

嘉義市多達35座公園是全台密度最高，湖子內區段徵收地區會再新闢公園，預計將增至45座，前後斥資2.32億元，議員質疑「等...

台南行道樹被議員批雜亂 連「紙尿褲」都沒脫！

台南古都行道樹多，多名議員今天質詢批行道樹管理亂象多，除了空樹穴高達4610個，有的樹穴旁還直接灌漿、或「包尿褲」的樹木...

台南國產精品咖啡評鑑揭曉 周三辦生豆媒合會

113年台南市國產精品咖啡評鑑成績今天揭曉，東山區十萬咖啡莊園老闆陳天財在眾多競爭者中獲得冠軍，主辦單位本月8日將辦理東...

台南「正強安居」社宅動土 全市累計提供5320戶

國家住宅及都市更新中心在台南永康區興辦「正強安居」社會住宅今天動土，預計於117年完工、提供464戶，台南市府統計目前全...

看好澎湖物流潛力 海盛新船首航、1億倉儲啟用

看好離島貨運未來，為讓運輸服務再升級，海盛航運添購新船，並斥資1億元興建布袋轉運中心，上午於嘉義縣布袋商港北一碼頭舉辦海...

台南正強安居社會住宅動工 預計2028年完工

台南因沒有社會住宅，一度在大選時引發討論，當時台南市長黃偉哲曾駁斥「與事實完全不符」；近期台南許多社會住宅陸續動工，其中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。