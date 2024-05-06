國小女籃隊宿敵爭勝、雙獲立委贈球鞋 教練喊話：5月全國聯賽見

甫結束的U12女籃U12全國少年籃球錦標賽女子籃球上演雲林內戰，斗六鎮南國小擊敗虎尾立仁國小奪冠，雙方備戰5月全國小學聯賽，6月將代表台灣一同參加TARO國際邀請賽，國民黨立委張嘉郡今贈送兩隊學生每人一雙籃球鞋，鼓勵兩隊持續發光發熱，讓大家看見雲林孩子的優秀。

張嘉郡今年三月曾為北上征戰的鎮南國小女籃隊加油，她表示，鎮南國小的小朋友在比賽中發揮韌性，短短一個月內接連在全國國小籃球錦標賽及U12全國少年籃球錦標賽勇奪兩冠，累積今年已奪下5冠，在U12冠軍賽的對手，是另一支同樣來自雲林的勁旅立仁國小，雲林的資源並不如都會區，但在教練與小朋友們的努力之下，讓全台灣都能看見雲林，令她感動。

她得知小朋友在練習過程中，球鞋耗損快，動輒3個月到半年就要買球鞋，加上兩隊孩子目前正備戰全國聯賽，並將代表台灣參加國際邀請賽，為鼓勵孩子．特別準備WNBA紐約自由人隊當家球星莎賓娜（Sabrina Ionescu）今年推出的個人球鞋，送給每位孩子，她說，透過球鞋鼓勵孩子成為台灣國手，為雲林創造更多第一名，讓大家看見雲林孩子的優秀。

今天在鎮南國小校長梁博雍校長、立仁國小校長邱慧俐、縣府教育處長邱孝文等人見證下，將球鞋送給球員，球員也回贈張嘉郡簽名籃球及球衣，兩校球隊也當場競技交流，梁博雍說，兩隊是宿敵，已交戰多次，實力相當。

鎮南國小女籃教練陳昱汝說，5月10日到19日會參加全國聯賽，希望兩校在冠軍戰相見，接下來6月會共同代表台灣參加國際邀請賽，希望兩校共獲佳績。