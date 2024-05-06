快訊

洗錢217億竟裁5千萬交保！八八會館郭哲敏裁定引議 檢方今抗告成功

吳釗燮親上火線批徐巧芯洩密 揚言這兩天就會提告

航空雙雄回檔休息 這檔航空股卻衝上漲停鎖死

國小女籃隊宿敵爭勝、雙獲立委贈球鞋 教練喊話：5月全國聯賽見

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
國民黨立委張嘉郡（右）今贈送鎮南國小、立仁國小女籃球隊學生每人一雙籃球鞋，鼓勵兩隊持續發光發熱，讓大家看見雲林孩子的優秀。記者陳雅玲／攝影
國民黨立委張嘉郡（右）今贈送鎮南國小、立仁國小女籃球隊學生每人一雙籃球鞋，鼓勵兩隊持續發光發熱，讓大家看見雲林孩子的優秀。記者陳雅玲／攝影

甫結束的U12女籃U12全國少年籃球錦標賽女子籃球上演雲林內戰，斗六鎮南國小擊敗虎尾立仁國小奪冠，雙方備戰5月全國小學聯賽，6月將代表台灣一同參加TARO國際邀請賽，國民黨立委張嘉郡今贈送兩隊學生每人一雙籃球鞋，鼓勵兩隊持續發光發熱，讓大家看見雲林孩子的優秀。

張嘉郡今年三月曾為北上征戰的鎮南國小女籃隊加油，她表示，鎮南國小的小朋友在比賽中發揮韌性，短短一個月內接連在全國國小籃球錦標賽及U12全國少年籃球錦標賽勇奪兩冠，累積今年已奪下5冠，在U12冠軍賽的對手，是另一支同樣來自雲林的勁旅立仁國小，雲林的資源並不如都會區，但在教練與小朋友們的努力之下，讓全台灣都能看見雲林，令她感動。

她得知小朋友在練習過程中，球鞋耗損快，動輒3個月到半年就要買球鞋，加上兩隊孩子目前正備戰全國聯賽，並將代表台灣參加國際邀請賽，為鼓勵孩子．特別準備WNBA紐約自由人隊當家球星莎賓娜（Sabrina Ionescu）今年推出的個人球鞋，送給每位孩子，她說，透過球鞋鼓勵孩子成為台灣國手，為雲林創造更多第一名，讓大家看見雲林孩子的優秀。

今天在鎮南國小校長梁博雍校長、立仁國小校長邱慧俐、縣府教育處長邱孝文等人見證下，將球鞋送給球員，球員也回贈張嘉郡簽名籃球及球衣，兩校球隊也當場競技交流，梁博雍說，兩隊是宿敵，已交戰多次，實力相當。

鎮南國小女籃教練陳昱汝說，5月10日到19日會參加全國聯賽，希望兩校在冠軍戰相見，接下來6月會共同代表台灣參加國際邀請賽，希望兩校共獲佳績。

邱孝文表示，感謝張嘉郡對兩隊球員的鼓勵，這兩個球隊今年把女籃的實力展現無遺，相信孩子們穿上這雙球鞋，會感到責任重大，為雲林爭取更好的成績，未來雲林縣女籃培訓會規畫銜接到國高中，縣府未來也會針對體育選手的培訓、未來出路及教練的持續發展納入規畫。

甫結束的U12女籃U12全國少年籃球錦標賽女子籃球上演雲林內戰，斗六鎮南國小擊敗虎尾立仁國小奪冠，雙方備戰5月全國小學聯賽，6月將代表台灣一同參加TARO國際邀請賽，圖為兩隊交流。記者陳雅玲／攝影
甫結束的U12女籃U12全國少年籃球錦標賽女子籃球上演雲林內戰，斗六鎮南國小擊敗虎尾立仁國小奪冠，雙方備戰5月全國小學聯賽，6月將代表台灣一同參加TARO國際邀請賽，圖為兩隊交流。記者陳雅玲／攝影
國民黨立委張嘉郡（中）今贈送鎮南國小、立仁國小女籃球隊學生每人一雙籃球鞋，鼓勵兩隊持續發光發熱，讓大家看見雲林孩子的優秀。記者陳雅玲／攝影
國民黨立委張嘉郡（中）今贈送鎮南國小、立仁國小女籃球隊學生每人一雙籃球鞋，鼓勵兩隊持續發光發熱，讓大家看見雲林孩子的優秀。記者陳雅玲／攝影
國民黨立委張嘉郡（後排右10）今贈送鎮南國小、立仁國小女籃球隊學生每人一雙籃球鞋，鼓勵兩隊持續發光發熱，讓大家看見雲林孩子的優秀。記者陳雅玲／攝影
國民黨立委張嘉郡（後排右10）今贈送鎮南國小、立仁國小女籃球隊學生每人一雙籃球鞋，鼓勵兩隊持續發光發熱，讓大家看見雲林孩子的優秀。記者陳雅玲／攝影

張嘉郡 教練 雲林

延伸閱讀

古坑野溪威力大毀邊坡 張嘉郡找中央會勘投3700萬治洪

接藍黨部主委布局2026選戰？ 張嘉郡：要帶雲林脫胎換骨

藍委點名翁柏宗、羅慧雯不適任NCC委員

藍綠雲林黨部改選詭譎 2026可能對戰的「兩立委」將任主委

相關新聞

東山休息站旁有害廢棄物有汙染風險 還有1300公噸待清除

台南市國道3號東山休息站旁國有地，2019年12月間遭濫倒有害事業廢棄物，日前高公局已委託廠商清除近8公噸。台南社大環境...

看好澎湖物流潛力 海盛新船首航、1億倉儲啟用

看好離島貨運未來，為讓運輸服務再升級，海盛航運添購新船，並斥資1億元興建布袋轉運中心，上午於嘉義縣布袋商港北一碼頭舉辦海...

台南正強安居社會住宅動工 預計2028年完工

台南因沒有社會住宅，一度在大選時引發討論，當時台南市長黃偉哲曾駁斥「與事實完全不符」；近期台南許多社會住宅陸續動工，其中...

國小女籃隊宿敵爭勝、雙獲立委贈球鞋 教練喊話：5月全國聯賽見

甫結束的U12女籃U12全國少年籃球錦標賽女子籃球上演雲林內戰，斗六鎮南國小擊敗虎尾立仁國小奪冠，雙方備戰5月全國小學聯...

影／台南近百班級5千童停課！ 腸病毒躁動市府呼籲勤洗手

台南學童今年感染腸病毒特別多，至今已5000多學童、近百班級陸續停課，人數往年同期3000多人大幅增加近五成，推測沒有通...

逢雨必淹噩夢不再 台南永康王行東路排水改善工程完工

台南永康焚化爐王行東路一帶，每逢豪大雨或是強降雨時，道路易發生積淹水問題，時常引起民怨，南市府去年編列經費約7565萬，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。