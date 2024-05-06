東山休息站旁有害廢棄物有汙染風險 還有1300公噸待清除

台南市國道3號東山休息站旁國有地，2019年12月間遭濫倒有害事業廢棄物，日前高公局已委託廠商清除近8公噸。台南社大環境小組副研究員林政翰表示，現場還有約1300公噸留在現場，其中有高比例是電纜線絞碎料，重金屬銅的濃度也超過土壤管制標準，雨後大部分廢棄物更是泡在地表逕流水中，有汙染鄰近龜重溪的風險，應盡速清除。

環保局表示，該案約7至8公噸有害事業廢棄物，高工局去年3月15日提出具體清運規畫書，該局今年4月2日函請高公局於5月底前清除完畢。

尚未清除約1300公噸廢棄物部分，高工局於去年10月31日提出棄置場址廢棄物清理計畫書，環保局今年2月20日審查核准，除請高工局盡速招標，更要求高工局需依檢測所篩分結果，必須在最快時間內完成清理，將密切追蹤控管清理進度。

林政翰說，東山休息站旁國有地遭濫倒廢棄物被查獲後，檢方以違反廢棄物清理法起訴3名行為人，南市環保局檢測為一般事業廢棄物，被判刑責較輕，但2021年5月7日，台南社大環境小組與里長到現場以XRF重金屬快篩儀檢測，發現其中最高的銅超過土壤管制標準117倍，而後與時任立法委員陳椒華及看守台灣協會共同召開記者會揭露問題，促使高公局承諾再次開挖採樣，經環境部認證的檢驗公司檢測，也確認含有有害事業廢棄物，至今6年才終於跨出清除的第一步。

關心此案的紀錄片導演同時也是在地居民的黃淑梅也持續到現場記錄，她指此處生態豐富且還是水源流經的地方，後面剩下的事業廢棄物希望能盡早清除；林政翰說，旁邊就是高公局自己所設立的東山友善生態園區，規畫作為野生動物棲息環境及動物友善措施展示的生態保育示範場域，就更應該盡速將不屬於大自然的廢棄物清除，還給野生動物及周遭居民乾淨的土壤及水源。