台南西港香武陣會師暖身 新塭嘉應廟衝水路迎客王

有「台灣第一香」美稱的台南西港香，西港慶安宮24日起展開3天遶境，將有著名蜈蚣陣，及武陣18陣、文陣31陣，昨辦武陣大會師暖身，民眾擠爆觀賞；另外，嘉義縣布袋鎮新塭嘉應廟昨天舉辦「衝水路、迎客王」慶典，大、小神轎和各式陣頭爭相衝下水路迎「客王」，吆喝聲中轎伕落水全身濕透，場面驚險又熱鬧。

西港慶安宮舉辦甲辰年西港香，是第81科香科，今年剛好滿240年歷史，參與包括96村庄宮廟；昨18陣武陣先在慶安宮集結、參禮，接著踩街到港明高中，陸續由宋江陣、金獅陣、白鶴陣輪番表演，民眾直呼一次能觀賞這樣多的陣頭表演相當值得。

市長黃偉哲、立委郭國文、陳亭妃、林俊憲等人都到場同台，慶安宮總幹事方一峰說，西港香19日千歲爺南巡，23日到鹿耳門天后宮請開基媽臨香參醮，24到26日遶境，壓軸重頭戲「送王（燒王船）」27日一早登場。

另外，嘉縣新塭國小西側的「王船碼頭」上午8點半不到陸續湧進大批信徒，各廟宇的神轎、陣頭從嘉應廟出發，護送神像抵達現場，縣長翁章梁、布袋鎮長蔡瑋傑等人手持清香祈求活動順利及風調雨順後，嘉應廟尹王爺的帶頭下，神轎爭相衝到水中迎客王，偶爾在水中互相衝撞；神轎於水中繞巡一圈後，神明指示所有客王已到齊上轎，眾神轎就陸續上岸，將客王迎回嘉應廟安座。