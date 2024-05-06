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龍崎地質公園 地方守護環境經典寫照

聯合報／ 本報記者鄭惠仁
台南龍崎牛埔具有罕見的青灰泥岩惡地地形，地方結合環團奮鬥近20年，陸續撤銷掩場、劃設地質公園，如今可望劃入國土計畫法國土保育地區。圖／聯合報系資料照片
台南龍崎牛埔具有罕見的青灰泥岩惡地地形，地方結合環團奮鬥近20年，陸續撤銷掩場、劃設地質公園，如今可望劃入國土計畫法國土保育地區。圖／聯合報系資料照片

台南龍崎牛埔具有罕見的青灰泥岩惡地地形，早年退輔會設彈藥工廠，後來又被核准設立掩埋場，地方結合環團奮鬥近20年，陸續撤銷掩場、劃設地質公園，如今可望劃入國土計畫法國土保育地區，這股由下而上力量，成為守護環境的經典寫照。

龍崎掩埋場2003年通過環評後，因居民反對陷入開發衝突，2016年地方見興建之力不可擋而求助環保團體等非營利組織，2018年市長選舉，牛埔里長陳永和打著反掩埋場、守護環境的旗幟拿下12萬多票，博得「最強里長」之譽；這股民間發出的力量因此受到全國關注，當年蔡英文總統及行政院長蘇貞昌也都承諾不在此設掩埋場，農業部林業及自然保育署並在2021年將龍崎工廠劃設為地質公園及自然保留區。

牛埔大面積且完整的泥岩惡地在世界少有，但地質專家也調查發現，這裡屬於山崩地滑地質敏感地帶，部分地方的地表一直在抬高，因此有房屋不能住人、柏油路面、水土設施裂開等狀況，更凸顯若在此設置事業廢棄物處理場，可能帶來的環境破壞問題。幸好反對力量護住了這片寶地，如今南市府審議國土計畫，再提案把地質公園及自然保留區劃設為國保1、國保2，有了更進一步的守護動作。

牛埔地質公園定位為社區參與，以及旅遊、保育、環境教育，是由下而上、需要社區投入及配合的場域，然而目前台南旅遊路線地圖，尚無龍崎牛埔地質公園的字眼，期待市府加速動作，早日促成地質公園開放，讓更多人知道台南東南邊與高雄交界處還有這塊生態美地。

台南 國保 廢棄物 柏油路 蔡英文 蘇貞昌 農業部 退輔會 陳永和

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