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阿里山星光下婚禮 13對新人太平雲梯互許終身

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
阿里山國家風景區管理處舉辦「2024神木下婚禮貳部曲-星光下婚禮」，13對新人於梅山鄉太平雲梯互許終身。圖／阿里山國家風景區管理處提供
阿里山國家風景區管理處舉辦「2024神木下婚禮貳部曲-星光下婚禮」，13對新人於梅山鄉太平雲梯互許終身。圖／阿里山國家風景區管理處提供

阿里山國家風景區管理處今天在嘉義縣梅山鄉太平雲梯舉辦理「2024神木下婚禮貳部曲-星光下婚禮」，由阿管處處長洪維新、梅山鄉鄉長林俊謀為13對新人見證神聖一刻，祝福新人在山陵雲霧間邁向彼端幸福航道。

13對新人分別來自台北、新北、桃園、台中、高雄、台南、彰化、雲林及嘉義等地，其中，來自荷蘭的新郎Carey Giesen（吉森楷睿）5年前在嘉義市區經營車體美容，與擔任護理師的新娘黃芷晴相識、相戀，今年是他們相伴的第10年，選擇了情定太平雲梯進行浪漫的婚禮。

另一對來自美國的新人麻秋虹與石中文，兩人於2012年朋友的聚會中相識，2人因為對音樂有共同興趣與熱情而墜入愛河，2019年疫情爆發後，體會得來不易的感情，加上疫情中沒辦婚宴也沒拍婚紗，特別選擇阿里山星光下婚禮，為新的人生旅程留下獨特而美好的浪漫印記。

洪維新表示，星光下婚禮特別加入阿里山特色茶屋與茶席體驗，以及1314愛情塔與觀景臺的婚紗拍照。在地浪漫業者建造了座落於茶園中的特色茶屋，茶屋設計融合自然景緻與侘寂風格，將帶給新人獨特的阿里山地景體驗。

神木下婚禮系列除了打亮阿里山西北廊道浪漫地景與渡假婚旅，也持續開發阿里山婚禮小物，透過異業合作國內外知名企業共同行銷推廣。阿里山婚禮小物將於5月25日至26日在華山1914文創園區、8月17日至18日台北花博公園將再度參與wedding day所辦理的主題式婚展，持續拓展婚禮小物的銷售通路。

更多資訊可至阿里山國家風景區管理處官網或至「阿里山 新印象」粉絲專頁查詢。

來自美國的新人麻秋虹與石中文。圖／阿里山國家風景區管理處提供
來自美國的新人麻秋虹與石中文。圖／阿里山國家風景區管理處提供
新人與太平雲梯合影。圖／阿里山國家風景區管理處提供
新人與太平雲梯合影。圖／阿里山國家風景區管理處提供
來自於荷蘭的新郎Carey Giesen（吉森楷睿）與新娘黃芷晴。圖／阿里山國家風景區管理處提供
來自於荷蘭的新郎Carey Giesen（吉森楷睿）與新娘黃芷晴。圖／阿里山國家風景區管理處提供
阿里山國家風景區管理處處長洪維新（右）、梅山鄉鄉長林俊謀（左）為新人見證神聖一刻。圖／阿里山國家風景區管理處提供
阿里山國家風景區管理處處長洪維新（右）、梅山鄉鄉長林俊謀（左）為新人見證神聖一刻。圖／阿里山國家風景區管理處提供

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