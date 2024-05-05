台南牛埔地質公園劃設國保地有譜 守護泥岩惡地傳喜訊

台南龍崎牛埔地質公園及自然保留區已劃設多年，卻因為工業區，影響地質公園推動及地方發展，環團倡議解編工業區，爭取劃設為國土計畫保育地區第1、2類，以維護自然環境狀態，市府日前國土計畫審議，專案小組提案劃設為國保第1、2類，6月底前報內政部審議，也終於有了突破。議員建議不要刻意，應更客觀匡列範圍。

都發局表示，接下來要做的是廢除工廠登記，回到原分區，自然地景部分屬國保2，保留區的部分屬國保1，會趕在6月底前送內政部審議，對是否會通過，持樂觀態度。

原退輔會龍崎彈藥工廠於2021年7月被劃設為地質公園及自然保留區，面積近336公頃，不過，地目仍是工業區，是否區內未來會有其他開發，存有難以預測的不確定感。為此，台南社大等非營利組織倡議廢止工業區，改劃設為國保1、2類。眼見台南許多都更案陸續通過，大樓也一棟棟興建，但事關自然保育的案子卻進度緩慢，讓環保人士急在心裡。

但上月間南市府召開該市國土計畫審議會審議「台南市國土功能分區圖（草案）」第9次專案小組會議，終於提案把龍崎工業區由城鄉發展地區第2 類改劃國土保育地區第1 、2 類，也讓環保團體稍安了心，期許未來送內政部審議通過，明年4月1日發布時 施的國土計畫，龍崎牛埔地質公園及自然保留區是國保1、2類用地。

市議員郭鴻儀質疑這樣的匡列法是畫靶再射箭，認為國土計畫法是上位法，應該更宏觀且客觀匡列，不應只侷限在龍崎工廠，否則會讓人誤認是在管理「事件」而不是土地，因為龍崎工廠周遭還有很多更值得保護的地景。都發局表示，地質公園旁的歐欣掩埋場場址為私人地，暫不處理，視後續狀況而定。

台南社大環境小組召集人黃煥彰表示，已期待好久這一提案，希望能順利通過，讓世界罕有的生態惡地能獲得更好的維護。研究員晁瑞光說，台南淺山生態豐富、環境優美，南174線起於北門蘆竹溝，往東可到楠西，接175線到咖啡公路，往南則接左鎮到龍崎牛埔、高雄月世界，為泥岩惡地，而在龍崎的龍船觀日亭，若無空汙，更可看到中央山脈包含玉山的日出景觀，也是淺山區最棒的旅遊動線。