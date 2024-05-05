快訊

新任總統府侍衛長 傳由陸軍邵智君少將出任

找到北捷削筍伯了...議員苦尋幫繳萬元罰單 阿伯多日未睡笑喊：黑掉了啦

新任總統府侍衛長 傳由邵智君出任

台南牛埔地質公園劃設國保地有譜 守護泥岩惡地傳喜訊

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南龍崎牛埔地質公園及自然保留區已經市府國土計畫審議小組提案，劃設為國土計畫保育地區第1、2類，加強生態維護於守護。圖／台南社大提供
台南龍崎牛埔地質公園及自然保留區已經市府國土計畫審議小組提案，劃設為國土計畫保育地區第1、2類，加強生態維護於守護。圖／台南社大提供

台南龍崎牛埔地質公園及自然保留區已劃設多年，卻因為工業區，影響地質公園推動及地方發展，環團倡議解編工業區，爭取劃設為國土計畫保育地區第1、2類，以維護自然環境狀態，市府日前國土計畫審議，專案小組提案劃設為國保第1、2類，6月底前報內政部審議，也終於有了突破。議員建議不要刻意，應更客觀匡列範圍。

都發局表示，接下來要做的是廢除工廠登記，回到原分區，自然地景部分屬國保2，保留區的部分屬國保1，會趕在6月底前送內政部審議，對是否會通過，持樂觀態度。

原退輔會龍崎彈藥工廠於2021年7月被劃設為地質公園及自然保留區，面積近336公頃，不過，地目仍是工業區，是否區內未來會有其他開發，存有難以預測的不確定感。為此，台南社大等非營利組織倡議廢止工業區，改劃設為國保1、2類。眼見台南許多都更案陸續通過，大樓也一棟棟興建，但事關自然保育的案子卻進度緩慢，讓環保人士急在心裡。

但上月間南市府召開該市國土計畫審議會審議「台南市國土功能分區圖（草案）」第9次專案小組會議，終於提案把龍崎工業區由城鄉發展地區第2 類改劃國土保育地區第1 、2 類，也讓環保團體稍安了心，期許未來送內政部審議通過，明年4月1日發布時 施的國土計畫，龍崎牛埔地質公園及自然保留區是國保1、2類用地。

市議員郭鴻儀質疑這樣的匡列法是畫靶再射箭，認為國土計畫法是上位法，應該更宏觀且客觀匡列，不應只侷限在龍崎工廠，否則會讓人誤認是在管理「事件」而不是土地，因為龍崎工廠周遭還有很多更值得保護的地景。都發局表示，地質公園旁的歐欣掩埋場場址為私人地，暫不處理，視後續狀況而定。

台南社大環境小組召集人黃煥彰表示，已期待好久這一提案，希望能順利通過，讓世界罕有的生態惡地能獲得更好的維護。研究員晁瑞光說，台南淺山生態豐富、環境優美，南174線起於北門蘆竹溝，往東可到楠西，接175線到咖啡公路，往南則接左鎮到龍崎牛埔、高雄月世界，為泥岩惡地，而在龍崎的龍船觀日亭，若無空汙，更可看到中央山脈包含玉山的日出景觀，也是淺山區最棒的旅遊動線。

內政部 台南 國保

延伸閱讀

廣島「化學毒貓」找到了！留下腳印消失逾月 工廠270公尺外被發現

斗南豐田工業區嚴重車禍…5車相撞 1人無呼吸心跳4人傷

內政部政次吳容輝公務生涯屢創驚奇 520內閣改組去向曝

高市推動工業區增設汙水處理 年底提出可行性報告

相關新聞

影／嘉義嘉應廟「衝水路、迎客王」 蔡易餘也下水了

嘉義縣布袋鎮新塭嘉應廟今天舉行「衝水路、迎客王」民俗慶典活動，數十頂大、小神轎和各式陣頭，在嘉應廟尹王爺帶領下，爭相衝下...

台南牛埔地質公園劃設國保地有譜 守護泥岩惡地傳喜訊

台南龍崎牛埔地質公園及自然保留區已劃設多年，卻因為工業區，影響地質公園推動及地方發展，環團倡議解編工業區，爭取劃設為國土...

雲林首座公有古坑樟湖十字關露營區 最快6月開放

去年完工的古坑樟湖十字關露營區，為全縣首座公有露營區，開放體驗之初頗受歡迎，報名秒殺，但迄今尚未營運，雲林縣府今天表示，...

台南「西港香」蓄勢待發 今辦陣頭大會師展現氣勢

有「台灣第一香」美稱的台南「西港香」，今天辦理武陣大會師，為本月下旬將登場的遶境活動暖身，由於相當難得，吸引大批信眾聚集...

嘉義防落水偵測系統 獲消防署專刊推崇可供他縣市借鏡

為確保蘭潭水庫水域安全，減少民眾誤闖水域範圍，嘉義市政府於蘭潭環潭道路周邊6處熱點，建置「水域型智慧人形辨識系統」，19...

白河蓮花季開幕 睽違20年蓮子大餐再度上桌

2024台南白河蓮花節今天開幕，系列活動將持續到8月底，而睽違20年的蓮子大餐今年再度恢復，更結合傳統辦桌文化安排蓮子千...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。