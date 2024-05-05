雲林31名新住民媽媽突破困境 獨力持家、進修中文、擔任通譯

雲林縣新住民多達1萬7千多人，成千上萬的新住民母親靠著堅毅勇氣，用汗水創造了幸福美滿家庭，化解語言隔闔、文化衝擊、甚或家庭變故，都隻身面對，淬鍊出堅韌的生命力，31名雲林好媳婦，今天接受縣府表揚，每段持家故事都感人。

來自越南的武玉錦有兩名子女，就讀國中的老大熱愛二胡，代表學校參賽，榮獲112學年度二胡獨奏第2名。為讓子女圓夢，她創業經營早餐店，更自學網路行銷越南甜點，大受好評，為能學好中文，到夜校進修中文，積極向學，為子女好榜樣。

印尼的林麗娜來台從事看護工作，與丈夫相識結婚育有1子，在孩子3歲時，老公意外離世，她獨撐家計，用心培育孩子考上科大資訊系。為了持家，創業開了1家東南亞雜貨店，為了載送貨品，克服語言障礙，學開車、考駕照。忙餘參與慈善活動擔任通譯，熱心公益是街坊和同鄉人公認的好媽媽，99年曾獲「自立自強家庭楷模」，受邀上電視專訪。

柬埔寨洪麗夢，歷經離婚、前夫過世，獨力持家，2個孩子就讀西螺農工，品學兼優當選模範生。為融入台灣生活，她就讀補校，積極關心新住民議題並參與活動，活躍於舞蹈表演並擔任課程講師，地方法院及移民署通譯人員。