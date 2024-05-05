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嘉縣鹿草鄉芒果路樹結實累累 公所封路重拾兒時打芒趣

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣鹿草鄉嘉167線芒果結實累累，公所今天封路１天開放免費採果，男女老幼自備長竹竿、網子、梯、椅，打芒果畫面熱鬧又有趣。記者李宗祐／攝影
嘉義縣鹿草鄉嘉167線芒果結實累累，公所今天封路１天開放免費採果，男女老幼自備長竹竿、網子、梯、椅，打芒果畫面熱鬧又有趣。記者李宗祐／攝影

嘉義縣鹿草鄉167縣道往朴子道路兩旁種滿土芒果行道樹，以往鹿草鄉公所舉辦封路開放民眾採果，但受疫情停辦；鄉長嚴珮瑜說，因疫情停辦2年，鄉公所為解決落果問題，也讓大家重拾兒時打芒果趣味，今天封路開放民眾採果。嚴珮瑜穿著國中制服以復古裝扮和大家一齊體驗採果。

鹿草鄉嘉167線旁芒果樹產權為鹿草鄉公所，每到採收期，土芒果結實累累，過去統一標售由得標民眾採收，但因有民眾不知情採摘挨告。約10年前鄉公所封路免費開放民眾採芒果，男女老幼自備長竹竿、網子、梯、椅，甚至自製採收工具，打芒果畫面熱鬧又有趣。

但是受到疫情影響，封路打芒果活動停辦2年多，近來芒果結實累累，已有不少民眾沿途打芒果，擔心落果危險，鄉公所今天上午8點30分到10點30分從鄉立殯儀館路口到鹿草監獄段封路1.1公里，讓假日民眾體驗打芒果樂趣。

鄉長嚴珮瑜特地穿著鹿草國中制服，和大家一齊回味兒時打芒果，她說，受到疫情影響停辦打芒果活動，因為有不少民眾期待，所以今年復辦，縣道167線兩旁有很多芒果樹，在道路拓寬後，將單邊道路封路，讓民眾可以安心地體驗採芒果。目前正值採收期，回去後可以將這些芒果製成酸酸甜甜好吃的「情人果」。

鄉公所表示，俗稱「土檨仔」的土芒果， 4月觀察時已有不少結果，為避免芒果掉落影響交通安全，因此辦理「鹿草打芒趣」活動，民眾自備工具即可參加。提醒民眾採收時仍要小心落果，架梯、椅時也要小心，安全又安心採果。

現場不少民眾自備竹竿、網子、塑膠帶、箱子，有經驗的民眾自製採芒器具，將保特瓶裁接在竹竿上，伸長竹竿稍轉一下即採集下來，十分得心應手，沒有久即裝滿一大袋，每個人幾乎都是滿載而歸。

嘉義縣鹿草鄉嘉167線芒果結實累累，男女老幼自備長竹竿、網子、梯、椅，打芒果畫面熱鬧又有趣。。記者李宗祐／攝影
嘉義縣鹿草鄉嘉167線芒果結實累累，男女老幼自備長竹竿、網子、梯、椅，打芒果畫面熱鬧又有趣。。記者李宗祐／攝影
嘉義縣鹿草鄉嘉167線芒果結實累累，鄉公所封路免費開放民眾採芒果。記者李宗祐／攝影
嘉義縣鹿草鄉嘉167線芒果結實累累，鄉公所封路免費開放民眾採芒果。記者李宗祐／攝影
鹿草鄉長嚴珮瑜（右一）穿著國中制服和大家體驗打芒果。記者李宗祐／攝影
鹿草鄉長嚴珮瑜（右一）穿著國中制服和大家體驗打芒果。記者李宗祐／攝影
民眾自製的打芒果器具。記者李宗祐／攝影
民眾自製的打芒果器具。記者李宗祐／攝影

制服 疫情 芒果

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