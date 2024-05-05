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嘉義防落水偵測系統 獲消防署專刊推崇可供他縣市借鏡

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市政府於蘭潭環潭道路周邊6處熱點，建置「水域型智慧人形辨識系統」，19支鏡頭主動偵測人形物體，即時通報。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府於蘭潭環潭道路周邊6處熱點，建置「水域型智慧人形辨識系統」，19支鏡頭主動偵測人形物體，即時通報。圖／嘉義市政府提供

為確保蘭潭水庫水域安全，減少民眾誤闖水域範圍，嘉義市政府於蘭潭環潭道路周邊6處熱點，建置「水域型智慧人形辨識系統」，19支鏡頭主動偵測人形物體，即時通報，達到預防意外發生目的；這套系統日前獲消防署肯定，並列為今年消防月刊3月號封面專題報導，可供他縣市借鏡。

觀光新聞處長張婉芬表示，系統已於4月1日上線啟用，截至4月26日止，共偵測到1690筆民眾誤入水域範圍的訊息，包含民眾進入水域範圍拍照、釣客進入捕魚、孩童進入水域範圍玩耍、民眾撒布不明粉狀物體、野放青蛙等各種態樣，一經發現，立即透過現場揚聲裝置由保全人員透過發話設備勸離現場，同時回報相關單位注意，顯見系統對於民眾誤入水域具備高度敏銳性，也大幅降低潛在危險。

張婉芬表示，過去數十年來，針對蘭潭水庫水域安全的提升，礙於周邊管轄單位眾多，遲未能提出有效的解決對策，如今，透過科技工具的導入，並在同仁的努力之下，終於邁開重要的一步，透過系統主動準確的判讀與偵測，讓事件防範於未然，對於減少警消同仁勤務壓力與水域安全的維護都有很大的幫助。

觀光新聞處科長林靖淳表示，這套辨識系統之所以能順利上線運作，除了中華電信提供可靠的技術服務之外，最重要的是系統建置後，能大幅減少誤報情形發生，減輕警消同仁的負擔；同時導入業者豐富的經驗，成為確保系統穩定運作的重要基石，高雄市政府更專程前來觀摩，藉由系統開發與建置經驗，將作為未來投入愛河水域安全治理重要參考，受到消防署肯定外也希望藉由市府的經驗分享，為台灣水域安全盡一份心力。

市府呼籲前往蘭潭遊憩的民眾，勿跨越護欄進入水域範圍，從事捕魚、拍照、賞景、丟棄廢棄物等行為，違者將由相關主管單位依法辦理，並提醒家長們務必要提醒並保護小朋友，應在安全的區域玩耍嬉戲，才能保障安全。

嘉義市政府於蘭潭環潭道路周邊6處熱點，建置「水域型智慧人形辨識系統」，19支鏡頭主動偵測人形物體，即時通報。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府於蘭潭環潭道路周邊6處熱點，建置「水域型智慧人形辨識系統」，19支鏡頭主動偵測人形物體，即時通報。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府於蘭潭環潭道路周邊6處熱點，建置「水域型智慧人形辨識系統」，19支鏡頭主動偵測人形物體，即時通報。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府於蘭潭環潭道路周邊6處熱點，建置「水域型智慧人形辨識系統」，19支鏡頭主動偵測人形物體，即時通報。圖／嘉義市政府提供
嘉義市蘭潭落水偵測系統，獲消防署專刊推崇可供他縣市借鏡。圖／嘉義市政府提供
嘉義市蘭潭落水偵測系統，獲消防署專刊推崇可供他縣市借鏡。圖／嘉義市政府提供
嘉義市蘭潭落水偵測系統，獲消防署專刊推崇。圖／嘉義市政府提供
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嘉義 水庫 蘭潭

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