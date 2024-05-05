台南山上花園水道博物館木橋變危橋 斥資80萬修繕

台南山上花園水道博物館淨水池區因種植櫻花，近年來成為熱門的賞櫻景點之一，但淨水池區滯洪池邊的涼亭、木橋，因氣候侵蝕導致結構毀損，就怕木橋暗藏危險傷及遊客，南市文化局與西拉雅國家風景區管理處合作，斥資80萬，近期開工修繕，預計半個月可修繕完成。

文化局指出，水道博物館位於西拉雅風景管理區範圍，早在開園前，西拉雅風管處就曾協助設置人行道、指示牌以及多處休憩設施，像是淨水池區滯洪池上的涼亭及木橋，也是西拉雅風管處建置，該區種植大批櫻花，搭配涼亭、木橋造景，近年成為台南近郊賞櫻的熱門拍照打卡景點。

水道博物館提到，涼亭、木橋隨著人潮陸續湧入，使用率逐漸增加，而木橋又在戶外經風吹雨淋、日曬侵蝕，漸漸開始出現不少結構破損等狀況，因該區平時有不少前往休憩的遊客，就怕木橋傷及遊客，因此風管處繼去年整平人行道後，今年把涼亭及木橋列為整治重點。

西拉雅風管處指出，風管處有專責巡查人員，每個月會巡查1次，若發現需要保養的地方，會再由專業人員進一步現場檢視；經過幾次檢視，發現木棧橋樑結構已經需要補強，於是斥資80萬經費補強結構，將以抽換狀況不佳的木板，並重新漆上護木漆，增加木板的耐久性。

西拉雅風管處強調，西拉雅風管處管理的景點超過20處，為維護整體休憩安全及品質，會不定期持續關注，此次施作工期約半個月，未來可提供遊客更安全的遊憩空間。