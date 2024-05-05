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南市表揚勞工模範母親 她一生務農98歲獲獎 教養6兒女有成

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
98歲王勸（中）獲選為南市勞工模範母親，也是當選者中最高齡者。記者謝進盛／攝影
98歲王勸（中）獲選為南市勞工模範母親，也是當選者中最高齡者。記者謝進盛／攝影

台南市安定區98歲的王勸，育有4男2女，個個事業有成，她還經常贊助安定區安加里中秋聯歡活動經費，今年獲選為南市勞工模範母親，也是當選者中最高齡者，地方咸認實至名歸。

台南市今年度勞工模範母親獲獎名單如下：王勸、湯何英、高郭素絹、黃琳雅、黃汪貴鶯、陳月鳳、方鄭烏纒、陳李寶珠、陳蘇秀英、林春屬、王雅亭、方何素玉、黃麗美、沈金葉、薛王珠眉、陳素蜜、吳林郁珊、曹水金、莊惠珍、鄭玉娟。

台南市政府今在善化啤酒廠舉辦113年度勞工模範母親表揚，頒獎前也安排台南市美容業職業工會志工協助得獎的勞工模範母親打點妝髮，使得獎媽媽們亮麗上台接受表揚。本次獎牌意象為「母愛揚芬」，彩色愛心外框包圍著優雅綻放康乃馨，表達對勞工模範母親偉大的母愛。

市長黃偉哲頒獎予20名勞工模範母親，肯定其對家庭及社會貢獻，讓台南市充滿愛與溫馨，也鼓勵市民朋友及時行孝，讓媽媽每天都像過母親節般快樂。

98歲住安定區的王勸是今年勞工模範母親最高齡者，她是典型農家婦女，任勞任怨，即使忙於農務，對子女教育亦不馬虎，引導孩子們正確的人生道路。她育有4男2女，其中三男經營輪胎行，曾任台南市汽車輪胎商業同業公會理事長，現任台南市輪胎修理業職業工會理事長。

王勸也熱心公益，經常贊助安定區安加里中秋聯歡活動經費，深受鄰里鄉親推崇。

台南市政府今辦理勞工模範母親表揚，市長黃偉哲鼓勵市民朋友及時行孝，讓媽媽每天都像過母親節般快樂。記者謝進盛／攝影
台南市政府今辦理勞工模範母親表揚，市長黃偉哲鼓勵市民朋友及時行孝，讓媽媽每天都像過母親節般快樂。記者謝進盛／攝影
主辦單位準備大蛋糕，市長黃偉哲（中）邀模範勞工媽媽們一起切蛋糕慶祝。記者謝進盛／攝影
主辦單位準備大蛋糕，市長黃偉哲（中）邀模範勞工媽媽們一起切蛋糕慶祝。記者謝進盛／攝影

台南 模範母親 職業工會

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