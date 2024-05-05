台南市98歲模範母親 獨自走路上松年大學

台南市府昨天在永華市政中心舉辦「MoM著愛您（忙著愛您）母親節感恩表揚活動」，市長黃偉哲頒獎58位母親代表，與最高齡98歲慈暉媽媽代表陳張秋桂進行感恩焦點儀式；嘉市長黃敏惠在港坪運動公園體育館模範母親表揚大會，表揚15位模範母親、9位慈馨媽媽。

台南最高齡98歲慈暉媽媽代表陳張秋桂，早年養育5位子女，走遍全台賣化妝品，身體硬朗，至今仍獨力生活，每周2天走路到住家附近松年大學上課，分享養生之道是「勞動」。

台南慈萱媽媽代表葉玉華照顧身障女兒，女兒10歲被診斷出白血病雙腳無法行走，花3年南北奔波治療才好轉，耐心陪女兒重新學習走路，毅然投身特殊教育，花1年多教會女兒注音，幾年前先生意外去世，女兒感受到媽媽的心情變化，「安慰方式雖然笨茁，但是最真摯的愛」，母女情深令人感動。

嘉市模範母親最高齡近90歲顏陳金，婚後丈夫無法生育，夫妻認養一男一女，視如己親、含辛茹苦把子女拉拔成人，將無私的愛擴及至大伯3名失恃孩子，秉持不溺愛、公平愛護原則，照顧他們長大，如今子孫滿堂，各有長才為社會貢獻所學。