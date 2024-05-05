獼猴啃食母竹 筍農憂竹林遭摧殘

近年台灣獼猴對農作物危害愈加嚴重，電圍網、驅猴人成效有限，雲林縣古坑鄉山區竹林保留的母竹嫩筍遭獼猴大面積啃食，部分竹林已無母竹更新竹林，就連縣府打造竹創森基地也受危害，最快明年就會出現竹林衰敗死亡，地方提出獼猴集中節育區及成立獵人隊等建議，希望林保署盡快協助找出對策。

古坑鄉草嶺山區私有及公有竹林逾1500公頃，筍農每年將新生竹筍保留部分作母竹，更新竹林，近年母竹受獼猴危害嚴重，今年部分竹林母竹被獼猴啃食殆盡，全軍覆沒，不僅影響農民生計，生存危機已迫在眉睫。

草嶺村筍農李源富表示，他每天至少要到竹林巡視3趟，才能降低獼猴危害，日前氣候不佳，「一天沒去看，筍母（台語，即母竹）全部被吃光」，他管理0.4公頃竹林，正常要有200支母竹，去年所剩無幾，今年慘到一支不剩，3年沒母竹，竹林就會衰敗，他管理竹林30 年，從沒遇過這樣的景象。

石壁休閒農業區發展協會理事長賴郁憲表示，以前看到猴群約數十隻，現在動輒破百隻，就算看到了也不敢靠近，獼猴危害已束手無策，估計草嶺山區竹林約有逾8成面積受害，其中3成更是全面損失，就連縣府才剛打造的竹創森基地也有9成母竹無法成竹，去年就已損失嚴重，今年更慘，估計最快明年就會有竹林因此衰敗。