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獼猴啃食母竹 筍農憂竹林遭摧殘

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
雲林縣古坑鄉山區竹林母竹嫩筍遭獼猴大面積啃食。圖／雲林縣石壁休閒農業區發展協會理事長賴郁憲提供
雲林縣古坑鄉山區竹林母竹嫩筍遭獼猴大面積啃食。圖／雲林縣石壁休閒農業區發展協會理事長賴郁憲提供

近年台灣獼猴對農作物危害愈加嚴重，電圍網、驅猴人成效有限，雲林縣古坑鄉山區竹林保留的母竹嫩筍遭獼猴大面積啃食，部分竹林已無母竹更新竹林，就連縣府打造竹創森基地也受危害，最快明年就會出現竹林衰敗死亡，地方提出獼猴集中節育區及成立獵人隊等建議，希望林保署盡快協助找出對策。

古坑鄉草嶺山區私有及公有竹林逾1500公頃，筍農每年將新生竹筍保留部分作母竹，更新竹林，近年母竹受獼猴危害嚴重，今年部分竹林母竹被獼猴啃食殆盡，全軍覆沒，不僅影響農民生計，生存危機已迫在眉睫。

草嶺村筍農李源富表示，他每天至少要到竹林巡視3趟，才能降低獼猴危害，日前氣候不佳，「一天沒去看，筍母（台語，即母竹）全部被吃光」，他管理0.4公頃竹林，正常要有200支母竹，去年所剩無幾，今年慘到一支不剩，3年沒母竹，竹林就會衰敗，他管理竹林30 年，從沒遇過這樣的景象。

石壁休閒農業區發展協會理事長賴郁憲表示，以前看到猴群約數十隻，現在動輒破百隻，就算看到了也不敢靠近，獼猴危害已束手無策，估計草嶺山區竹林約有逾8成面積受害，其中3成更是全面損失，就連縣府才剛打造的竹創森基地也有9成母竹無法成竹，去年就已損失嚴重，今年更慘，估計最快明年就會有竹林因此衰敗。

古坑鄉公所農經課長蔡歆雁表示，農業部補助防堵獼猴危害農作物的方式為架設電圍網、雇工驅猴，但電圍網有地形限制，對於山區高大型作物難以發揮成效，古坑21名驅猴人難掌握猴子何時出現，成效有限。縣府農業處副處長蔡耿宇說，縣府協助爭取農業部設電圍網補助，也補助公所雇工驅猴，會與相關單位研議是否還有其他方式驅猴。

雲林縣古坑鄉山區竹林母竹嫩筍遭獼猴大面積啃食。圖／古坑鄉公所提供
雲林縣古坑鄉山區竹林母竹嫩筍遭獼猴大面積啃食。圖／古坑鄉公所提供

古坑 台灣獼猴 草嶺

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