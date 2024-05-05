高齡駕駛換照 監理站2招防漏網之魚

高齡者認知能力下降，開車肇事率高，為維護交通安全，滿75歲駕駛人高齡換照政策2017年7月1日實施，至今6年多，但嘉市警方發現，部分符合換照年齡老人違規，未接獲換證通知，成「漏網之魚」；監理站解釋，政策實施後，每年滿75歲駕駛人都有通知，但2017年7月以前已滿75歲、甚至8、90歲駕駛未計入通知名單。

嘉義區監理所說，針對「所有」滿75歲以上駕駛人可能成為通知漏網之魚，目前有2種方式加強宣導，除當高齡駕駛違規時通知換照，未違規者，也以個別關懷方式上門訪視勸導換照。

嘉市監理站說，高齡換照政策實施至今，轄管嘉市及嘉縣山區鄉鎮市，需換照1萬6811人，已辦理1萬5066人約占90%，依規定換照1萬996人，無駕車需求或健康狀況不佳，自願繳回駕照3091人，違規計點未辦理換照導致駕照註銷979人。

交通部道安資訊查詢網顯示，去年65歲以上高齡者交通事故死傷7萬3031人，較前年增加7981人，增幅2.3%，公路局指示各區監理所結合「路老師」，擴大辦理交通安全宣講。市警局交通隊統計，去年交通事故65歲以上高齡者事故占總件數13.9%，其中75歲以上占高齡者事故33.5%，統計65歲以上高齡者事故死亡件數占總死亡件數50%；75歲以上占高齡者死亡事故50%，顯見75歲以上高齡者使用交通工具，或在道路上行走存在高度風險。

嘉縣老人會總會榮譽理事長陳宏材說，高齡換照初衷良好，但政策未全面實施造成誤會，現在壽命增加，許多高齡者身心健全不需政策強制，不少長者沒接到通知以為不用換照，駕照自動註銷變無照上路，應寄信通知大家。