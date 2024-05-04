嘉市最高齡近90歲模範母親認養一對子女 視如己親拉拔長大母愛感人

母親節將至，嘉義市政府上午在港坪運動公園體育館，舉辦模範母親表揚大會，市長黃敏惠表揚15位模範母親、9位慈馨媽媽，最高齡模範母親近90歲顏陳金，婚後丈夫無法生育，夫妻認養一對子女，視如己親、含辛茹苦拉拔成人，將無私的愛擴及大伯3個失恃孩子，如今子孫滿堂，各有長才為社會貢獻所學。

慈馨媽媽許玉鳳是身心障礙者家庭模範母親最年長者，育有2子，次子19歲因車禍致頸部脊髓損傷四肢癱瘓，堅強陪伴次子，走過漫長醫療復健路，人生上半場在事業家庭照顧者奔忙，人生下半場積極投入協會服務熱心公益。

活動表演，邀請「慈馨媽媽」李雪如女兒倖孜，演奏小提琴。倖孜出生聽力受損惡化，左耳植入人工電子耳，右耳戴助聽器，努力永不放棄精神，課餘學習吹奏上低音號及小提琴，遠赴波蘭、北京演出，就讀國立大學特殊教育學系二年級，國中獲總統教育獎。

黃敏惠頒贈模範母親、慈馨媽媽賀匾等禮品，感謝每位「勇媽」不辭辛勞，守護家庭與孩子，是最棒、最優秀的典範。議長陳姿妏與多位議員到場，向模範母親及慈馨媽媽致敬。