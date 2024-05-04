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嘉市最高齡近90歲模範母親認養一對子女 視如己親拉拔長大母愛感人

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市政府上午在港坪運動公園體育館，舉辦模範母親表揚大會，市長黃敏惠表揚15位模範母親、9位慈馨媽媽。圖／嘉市府提供
嘉義市政府上午在港坪運動公園體育館，舉辦模範母親表揚大會，市長黃敏惠表揚15位模範母親、9位慈馨媽媽。圖／嘉市府提供

母親節將至，嘉義市政府上午在港坪運動公園體育館，舉辦模範母親表揚大會，市長黃敏惠表揚15位模範母親、9位慈馨媽媽，最高齡模範母親近90歲顏陳金，婚後丈夫無法生育，夫妻認養一對子女，視如己親、含辛茹苦拉拔成人，將無私的愛擴及大伯3個失恃孩子，如今子孫滿堂，各有長才為社會貢獻所學。

慈馨媽媽許玉鳳是身心障礙者家庭模範母親最年長者，育有2子，次子19歲因車禍致頸部脊髓損傷四肢癱瘓，堅強陪伴次子，走過漫長醫療復健路，人生上半場在事業家庭照顧者奔忙，人生下半場積極投入協會服務熱心公益。

活動表演，邀請「慈馨媽媽」李雪如女兒倖孜，演奏小提琴。倖孜出生聽力受損惡化，左耳植入人工電子耳，右耳戴助聽器，努力永不放棄精神，課餘學習吹奏上低音號及小提琴，遠赴波蘭、北京演出，就讀國立大學特殊教育學系二年級，國中獲總統教育獎。

黃敏惠頒贈模範母親、慈馨媽媽賀匾等禮品，感謝每位「勇媽」不辭辛勞，守護家庭與孩子，是最棒、最優秀的典範。議長陳姿妏與多位議員到場，向模範母親及慈馨媽媽致敬。

黃敏惠說，每位媽媽背後都有精彩感人故事，用心照顧孩子、照顧家庭，無私付出不求回報，謝謝媽媽們的努力，讓家庭更好、讓孩子更好、也讓社會更好。最重要的是透過表揚，讓大家看到更美麗世界，「勇媽加勇士，就不怕困難，還能克服難關、創造精彩」，祝媽媽母親節快樂。幾位媽媽頒獎分享，她們這輩子畫過兩次妝，一次是結婚，另一次就是獲選模範母親。

最高齡「模範母親」顏陳金（右二）與市長黃敏惠（左二）、議長陳姿妏（右）合照。圖／嘉市府提供
最高齡「模範母親」顏陳金（右二）與市長黃敏惠（左二）、議長陳姿妏（右）合照。圖／嘉市府提供
嘉義市政府上午在港坪運動公園體育館，舉辦模範母親表揚大會，市長黃敏惠表揚15位模範母親、9位慈馨媽媽。圖／嘉市府提供
嘉義市政府上午在港坪運動公園體育館，舉辦模範母親表揚大會，市長黃敏惠表揚15位模範母親、9位慈馨媽媽。圖／嘉市府提供

模範母親 母親節 黃敏惠

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