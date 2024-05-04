聽新聞
test
0:00 / 0:00
嘉市最高齡近90歲模範母親認養一對子女 視如己親拉拔長大母愛感人
母親節將至，嘉義市政府上午在港坪運動公園體育館，舉辦模範母親表揚大會，市長黃敏惠表揚15位模範母親、9位慈馨媽媽，最高齡模範母親近90歲顏陳金，婚後丈夫無法生育，夫妻認養一對子女，視如己親、含辛茹苦拉拔成人，將無私的愛擴及大伯3個失恃孩子，如今子孫滿堂，各有長才為社會貢獻所學。
慈馨媽媽許玉鳳是身心障礙者家庭模範母親最年長者，育有2子，次子19歲因車禍致頸部脊髓損傷四肢癱瘓，堅強陪伴次子，走過漫長醫療復健路，人生上半場在事業家庭照顧者奔忙，人生下半場積極投入協會服務熱心公益。
活動表演，邀請「慈馨媽媽」李雪如女兒倖孜，演奏小提琴。倖孜出生聽力受損惡化，左耳植入人工電子耳，右耳戴助聽器，努力永不放棄精神，課餘學習吹奏上低音號及小提琴，遠赴波蘭、北京演出，就讀國立大學特殊教育學系二年級，國中獲總統教育獎。
黃敏惠頒贈模範母親、慈馨媽媽賀匾等禮品，感謝每位「勇媽」不辭辛勞，守護家庭與孩子，是最棒、最優秀的典範。議長陳姿妏與多位議員到場，向模範母親及慈馨媽媽致敬。
黃敏惠說，每位媽媽背後都有精彩感人故事，用心照顧孩子、照顧家庭，無私付出不求回報，謝謝媽媽們的努力，讓家庭更好、讓孩子更好、也讓社會更好。最重要的是透過表揚，讓大家看到更美麗世界，「勇媽加勇士，就不怕困難，還能克服難關、創造精彩」，祝媽媽母親節快樂。幾位媽媽頒獎分享，她們這輩子畫過兩次妝，一次是結婚，另一次就是獲選模範母親。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言