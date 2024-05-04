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影／慎入！蚊子大軍入侵 阿里山鄉民狂殺半小時「消滅一個連的兵力」
嘉義縣阿里山鄉居民莊信然，日前在家遭上蚊子大軍，前仆後繼發起猛烈攻勢，他立即奮起與蚊子對抗，半個多小時蒐集110隻「全屍」，有好幾隻蚊子腿部還在微微抽蓄，一息尚存，畫面曝光後引發網友熱議，大嘆「蚊屍遍野」好嚇人。
莊信然為嘉義影音創作者，日前在臉書上傳影片「看個手機不知不覺就被轟炸了110支」。莊信然放輕力道拍打蚊子，將一隻、一隻蚊子屍體排列整齊，有好幾隻蚊子腿部微微抽蓄，一息尚存，他將影片PO上網後，引起網友熱議。
影片曝光後，網友們好奇留言「竟然能保有全屍！」，「各種姿勢都有，真的很多」、「看起來像是新式戰鬥機」、「橫屍遍野」、「為了一餐丟了老命！唉～這就是人生。喔不，這就是蚊生。」、「直接消滅一個連的兵力」、「都好肥又大隻」。
嘉義縣衛生局指出，影片畫面內應是台灣常見的白腹叢蚊，頭部白色，頭背具褐色的斑紋，胸背板褐色，側緣具白色的邊紋，普遍分布在平地至低海拔山區，傍晚是其活動高峰，飛行速度不快。目前並無傳播疾病記載，為騷擾類的蚊蟲。
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