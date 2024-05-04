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雲林開放式轉廢為能屢遭民怨 縣府德國取經將打造全密閉式廠區

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣長張麗善（右一）率隊到德國AHA漢諾威廢棄物處理中心參訪，有意借鏡德國經驗，規畫全密閉式固定廠區，讓垃圾轉廢為能更精進完善。圖／雲林縣政府提供
雲林縣長張麗善（右一）率隊到德國AHA漢諾威廢棄物處理中心參訪，有意借鏡德國經驗，規畫全密閉式固定廠區，讓垃圾轉廢為能更精進完善。圖／雲林縣政府提供

雲林縣垃圾長期委外去化，縣府2020年推動「零廢棄資源化系統(ZWS)」，將垃圾分選轉化成燃料棒去化，但處理場地為開放式空間，屢遭民怨，縣長張麗善率隊到德國AHA漢諾威廢棄物處理中心參訪，有意借鏡德國經驗，規畫全密閉式固定廠區，讓垃圾轉廢為能更精進完善，甚至能分解異味，避免民怨。

雲林縣垃圾長期仰賴外縣市焚化爐協助去化，若遇歲修或停擺，垃圾危機一觸即發，縣府推動「零廢棄資源化系統(ZWS)」，購置歐洲原裝「全移動式垃圾機械分選產製SRF系統(MMT)」，建立垃圾自主處理能力，2020年至今已協助縣內處理10.2萬噸一般廢棄物，產生4萬多噸SRF燃料棒，目前全縣垃圾暫置量16萬噸。

雲林縣「零廢棄資源化系統(ZWS)」非密閉式廠區，環保局常接獲民眾抱怨空汙、臭味等問題，張麗善為此率領環保局等單位到德國參訪尋求解方，今到AHA漢諾威廢棄物處理中心，交流生活垃圾、廢棄物處理與轉廢為能的經驗。

張麗善表示，歐洲在垃圾機械化處理技術已累積30年經驗，技術發展相對成熟，德國漢諾威市及臨近鄉村地區每年約產生20萬噸生活垃圾，大部分廢棄物均由漢諾威廢棄物處理中心的核心MBT廠處理，透過機械處理篩選分類垃圾，再進一步轉化成電力、沼氣能源，提供漢諾威市15萬戶電力與冬天熱能提供，值得雲林借鏡。

雲林縣環保局長張喬維表示，AHA漢諾威廢棄物處理中心是固定式的分選處理廠，與雲林縣開放移動式不同，未來縣府希望規畫全密閉式的進料設施，實踐零汙染、異味也能全部分解的處理系統。

雲林縣長張麗善率隊到德國AHA漢諾威廢棄物處理中心參訪，有意借鏡德國經驗，規畫全密閉式固定廠區，讓垃圾轉廢為能更精進完善。圖／雲林縣政府提供
雲林縣長張麗善率隊到德國AHA漢諾威廢棄物處理中心參訪，有意借鏡德國經驗，規畫全密閉式固定廠區，讓垃圾轉廢為能更精進完善。圖／雲林縣政府提供
雲林縣長張麗善率隊到德國AHA漢諾威廢棄物處理中心參訪，有意借鏡德國經驗，規畫全密閉式固定廠區，讓垃圾轉廢為能更精進完善。圖／雲林縣政府提供
雲林縣長張麗善率隊到德國AHA漢諾威廢棄物處理中心參訪，有意借鏡德國經驗，規畫全密閉式固定廠區，讓垃圾轉廢為能更精進完善。圖／雲林縣政府提供

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