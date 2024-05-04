交棒姪兒戴榮吉做公益不間斷 北台南家扶換掉17年老車

上市公司康那香前董事長戴榮吉在20008年成立戴竹基金會，長期幫助家扶基金會的弱勢兒少，一做就是16年，去年他退休將公司事務交棒給姪兒戴華銘，公益精神也繼續傳承，今年再捐贈80元經費，替北台南家扶更換已經開了17年的公務車，今天舉行捐贈儀式，直呼「真感心」。

高齡91歲的戴榮吉，之前為紀念父母，特別成立戴竹基金會，捐助單車、助學金、文具家扶的弱勢兒少，16年下來從不間斷，有時還跑到佳里服務處關心扶幼工作進度，如果家扶獎助學金不夠，還會自掏腰包捐款，包括北台南家扶社工、家扶生私底下都稱呼他「戴爺爺」。

北台南家扶中心主任李桂平說，佳里服務處的公務車車齡超過17年，使用率高也有安全疑慮，曾經還有社工開車外出拋錨的事情發生，戴榮吉得知此事，聯繫康那香董事長戴華銘，決定捐出80萬元給北台南家扶，採購客貨兩用車做為新的扶幼專車，給佳里服務處使用。

贈車儀式上，北台南家扶中心主委呂明憲從戴華銘手中接下鑰匙，包括扶幼委員黃維明、鄭秀珍一同見證，戴華銘說，有能力幫助別人是一種福氣，會延續叔叔的精神，繼續送愛心給弱勢家庭。