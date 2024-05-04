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台南產地直送鮮蚵北上行銷 現場秀料理達人教怎麼吃

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
近期台南蚵推出品牌標章，加上水產溯源認證，讓消費者可以安心購買在地漁產。照／台南市農業局提供
近期台南蚵推出品牌標章，加上水產溯源認證，讓消費者可以安心購買在地漁產。照／台南市農業局提供

現在正是南市鮮蚵產季，為推廣產地直送好味道，南市區漁會4日、5日2天，在台北希望廣場舉辦台南品牌標章行銷活動，除了有模範漁民養殖的溯源認證鮮蚵，還有美食家徐仲老師分享蚵仔如何做料理，讓消費者對台灣在地養殖蚵有更深一層的認識。

南市區漁會總幹事林鈺昕說，近年來市場上出現許多境外牡蠣混充本產牡蠣，也讓本土牡蠣養殖業陷入困境，要破局就必須建立在地品牌，在農業部漁業署、台南市政府推動下，建立「台南蚵」牡蠣標章，南市區漁會養蚵產銷班，配合水產溯源機制，搭配標章，推動品牌發展。

林鈺昕表示，消費者透過掃描溯源QR-Code，知道自己買到的牡蠣從何而來，食用起來也會更安心。品牌標章增進國人對在地品牌的認知，將台南蚵與進口牡蠣做出區別，民眾可選用更加優質、安全的國產牡蠣食材。

去年獲得全國模範漁民殊榮的陳正偉，不只擅長養殖鮮蚵，還會與在地結合傳承農漁村歷史，這次活動他特地提供自家生產的帶殼牡蠣及剝殼蚵肉，並請來美食家徐仲老師分享好味秘訣，有加入鳳梨的牡蠣冷麵、焗烤鮮蚵、涼拌鮮蚵等，讓人食指大動。

漁業署表示，台南市有具有得天獨厚的漁場環境，牡蠣養殖更是重要的漁業經濟產業之一，政府單位會持續協助地方漁會進行品牌行銷及推廣，共創台南在地漁產價值、齊力拓展全台線上線下的通路銷售，讓蚵農安心養，消費者安心食。

台南蚵正值產季，南市區漁會、南市農業局北上希望廣場行銷。照／台南市農業局提供
台南蚵正值產季，南市區漁會、南市農業局北上希望廣場行銷。照／台南市農業局提供
台南在地漁民陳正偉養殖的牡蠣受到消費者青睞。照／台南市農業局提供
台南在地漁民陳正偉養殖的牡蠣受到消費者青睞。照／台南市農業局提供
近期台南蚵推出品牌標章，加上水產溯源認證，讓消費者可以安心購買在地漁產。照／台南市農業局提供
近期台南蚵推出品牌標章，加上水產溯源認證，讓消費者可以安心購買在地漁產。照／台南市農業局提供

台南 品牌 漁業署 牡蠣

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