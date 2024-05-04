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高齡駕駛未獲換照通知 老人團體：高齡者延壽不必強制換照

聯合報／ 記者黃于凡魯永明／嘉義即時報導
嘉義區監理所結合交通部授證的合格「路老師」40名，協調轄區雲嘉嘉南4縣市政府，安排樂齡中心等機構，舉辦交通安全宣講。圖／嘉義區監理所提供
嘉義區監理所結合交通部授證的合格「路老師」40名，協調轄區雲嘉嘉南4縣市政府，安排樂齡中心等機構，舉辦交通安全宣講。圖／嘉義區監理所提供

高齡者認知能力下降，開車肇事率高，為維護交通安全，滿75歲駕駛人高齡換照政策2017年7月1日實施，警方發現部分符合換照年齡老人違規，未接獲換證通知，成為「漏網之魚」；嘉義縣老人會總會榮譽理事長陳宏材說，高齡換照初衷良好，但政策未全面實施造成誤會，現在平均壽命增加，許多高齡長者身心健全，不需要政策規定強制換照。

陳宏材說，高齡換照初衷良好，但政策未全面實施造成誤會，不少75歲以上長者沒接到通知，甚至有人以為「沒接到通知，就不用換照」，駕照自動註銷後，變成無照上路，應寄信通知大家。

陳宏材表示，現在平均壽命增加，許多高齡長者身心健全，未必需要政策強制，反應差的人本來就不敢騎車、開車，家人也不敢讓他開，但重新測驗手腳穩定性、視力及記憶力，也能讓長者了解身體狀況，評估是否繼續上路。

義竹鄉有9旬長輩身體健康，還能夠開車載外勞外出。他說，雖然沒有再去換駕照，但他在上路都慢慢開車，不會超速、闖紅燈，沒有發生過車禍，相當安全。

陳宏材分享，曾有年滿75歲駕照被註銷長者向他抱怨「吃這麼老還要考試」，他只能安慰附和，不是考試、是身體檢查，看看視力和平衡狀況，雖然檢查項目不難，大多數人都能順利通過，但也有人沒過關。

嘉義區監理所說，為減少高齡者車禍死傷，監理所站結合交通部授證的合格「路老師」40名，協調轄區雲嘉嘉南4縣市政府，安排樂齡中心、長青學苑、社區關懷據點、發展協會等機構，舉辦交通安全宣講。

嘉義區監理所結合交通部授證的合格「路老師」40名，協調轄區雲嘉嘉南4縣市政府，安排樂齡中心等機構，舉辦交通安全宣講。圖／嘉義區監理所提供
嘉義區監理所結合交通部授證的合格「路老師」40名，協調轄區雲嘉嘉南4縣市政府，安排樂齡中心等機構，舉辦交通安全宣講。圖／嘉義區監理所提供

嘉義 視力 駕照

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