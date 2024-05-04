高齡駕駛未獲換照通知成漏網之魚恐釀事故死傷 監理站2招加強宣導

高齡者認知能力下降，開車肇事率高，為維護交通安全，滿75歲駕駛人高齡換照政策2017年7月1日實施，至今6年多，嘉義市警方發現，部分符合換照年齡老人違規，未接獲監理站換證通知，成「漏網之魚」；嘉市監理站解釋，每年都通知「當年」滿75歲的駕駛人，並已加強向其他未獲通知的高齡駕駛宣導。

嘉市監理站說，2017年7月前已滿75歲、甚至80和90歲駕駛其實未計入通知名單，針對「所有」滿75歲以上駕駛人可能成為通知漏網之魚，目前有2種方式加強宣導，除當高齡駕駛違規時通知換照，未違規者，也以個別關懷方式上門訪視勸導換照。

根據交通部道安資訊查詢網統計資料顯示，去年65歲以上高齡者道路交通事故死傷人數7萬3031人，較前年增加7981人，增幅達12.3%，交通部公路局指示各區監理所與縣市政府合作，結合「路老師」擴大辦理高齡者交通安全宣講1600場次。

嘉市監理站說，高齡換照政策實施至今年1月，監理站轄管嘉市及嘉義縣山區鄉鎮市，年滿75歲需換照人數1萬6811人，已辦理人數1萬5066人，約占90%，其中依規定辦理換照1萬996人，已無駕車需求或健康狀況不佳、自願繳回駕照3091人，因違規計點未依規定辦理換照導致駕照註銷計979人。

高齡者交通事故率高，嘉義市警局交通隊統計，去年交通事故，65歲以上高齡者事故占總件數13.9%，其中75歲以上占高齡者事故33.5% ，另統計65歲以上高齡者事故死亡件數占總死亡件數50%；75歲以上占高齡者死亡事故50%，顯見75歲以上高齡者使用交通工具，或在道路上行走存在高度風險。