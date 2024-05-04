社宅少 嘉市府：中央沒下文

台積電先進封裝廠落腳嘉科園區，帶動嘉市房價，議員昨天質詢，中古屋5年漲百萬元，比鄰近嘉縣及雲林縣高4倍，新建房屋動輒千萬元，貸款千萬元，利息每月逾3萬元，中位數薪資3.8萬元，規畫興建中3處社宅只有500戶，不敷需求，低薪年輕人不敢生養，要求加速建社宅；市府工務處長蘇文崎說，去年媒合3處公有地供中央興建社宅，至今未回覆。

「莫忘世上苦人多！」議員王浩說，台積電來嘉設廠，房價驚驚漲，依房仲公司統計，中古屋中位數5年前平均470萬元，去年漲到580萬元，增加百萬元，內政部住都中心在市區興建中的社宅2處，只有350戶，集中西區，東區至今無社宅興建，市長黃敏惠本屆任期結束，社宅還不夠需求。

王浩表示，嘉市中位數市民薪水3.8萬元，年所得46.3萬元，低薪年輕人追不上高房價，不敢生養，貸款千萬元買新房，以利率2%計算，每月需付3.5萬元利息，他要求加速建社宅東區優先，爭取中央公有素地；或以市有地給住都中心租用，換取公共空間樓地板面積；或用有耐震問題建物改建社宅。

蘇文崎說，廣義社宅包租代管、租金補貼，2處西區社宅興建中，東區一處計畫社宅150戶今年底動工，為持續建社宅，去年提供彌陀段94-3、94-4(台電土地)面積約1萬8771平方公尺；永安段568、569(中油土地)面積約3997.7平方公尺；新富段一小段25- 7、26、26-2、27、27-1、30-1、30-2地號(台銀土地)面積約7199平方公尺，供中央評估，至今未回覆，會持續盤點適合公地媒合中央建社宅。