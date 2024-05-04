北港轉運站換址 舊台汽站活化喊卡

國有財產署原擬與雲林縣政府合作推動北港鎮「雲西京站北港時尚廣場BOT案」，欲活化舊台汽客運站，然而在進入招商開發階段突然喊卡，縣府為提供民眾一座便捷轉運站，同時擁有足夠住宿、購物空間，決議自行原案重推，新址改至1公里外的台糖市地重劃區，緊鄰省道台19線等要道，力拚明年動工招商引資。

北港舊台汽客運站20多年前停止營運，建物閒置至今，人煙稀少成當地髒亂點，地方憂成治安死角，盼公部門能介入改造。原本國產署計畫和雲林縣府合作BOT案開發「北港轉運站」，後來收回自行招租，近2年開放2次設定土地地上權招標作業未果，2次流標收場。

北港舊台汽客運站位在商店林立華南路上，包括星巴克、肯德基、家樂福、秀泰影城及全聯等進駐多年。蔡姓鎮民說，該區自成新商圈，閒置車站站體格外冷清，儼然是「另類蚊子館」。

縣府交通工務局長汪令堯說，為不讓民眾期待落空，縣府決定另覓新址推動興建，今年初選定北港鎮台糖市地重劃區進行，總面積約2000多坪，緊鄰省道台19線等要道。

汪令堯表示，北港轉運站新建工程為1樓轉運站、2樓美食街、3樓商店街，4至6樓規畫旅宿空間，另將設立體停車場，預計提供500席汽、機車停車格，未來整合客運路線，方便民眾上下車和轉乘，該案進入可行性評估階段及招商前置作業，完工後每年服務30萬人次，商業運轉預計每年營收1.3億元，預期有效帶動北港商圈發展，成為新地標。