快訊

老公婚後1習慣讓妻沒安全感 大嘆「越看他越討厭」想離婚

東京燒肉店顧客「脫褲對酒杯解放」荒唐影片瘋傳 網友嚇傻：根本恐攻

台南捷運1期藍線B04站消失 市府：受限間距合併

中央社／ 台南3日電

環境部環評大會4月通過台南捷運第1期藍線環評案，市議員今天質詢第1期藍線「B04」（兵仔市站）被取消而引起議論，市府表示，因受限於間距而調整規劃2站併為1站，將持續溝通

國民黨籍台南市議員林燕祝今天質詢說，台南捷運第1期藍線「B04」（兵仔市站）消失，引來地方議論，也讓當地里長壓力很大，永康區兵仔市場人潮多，為何放棄設站。

市府交通局長王銘德表示，第1期藍線原規劃11站，因站距過於密集，必須調整平均站距，重新檢視，才減少1站；目前站名未定，現有站名都是網友自訂的。

王銘德說，原「B03」（五王站）與「B04」（兵仔市站）距離僅450公尺，依交通部審查意見調整，拿掉「B04」，「B03」往南移，「B04」原有出入口保留，屆時將透過空廊連接，以利走到原出入口。

王銘德重申，未放棄「B04」（兵仔市站），只是2站合併移到中間，以符合站距，交通局將持續和地方溝通。

交通局也發出新聞稿指出，台南捷運第1期藍線站位經重新研議，將原先「B03」南移，保留「B04」出入口，設計空廊連接雙向出入站區，使站距不至於太短，影響行車效率，交通局將和鄰近里民溝通，以免產生誤解。

第1期藍線是台南市捷運優先路網進度最快路線，行經永康區中華路、東區中華東路、東門路及仁德區中山路等人口密集區域，全長約8.39公里，共設置10座高架車站及1座維修機廠，採高架跨座式單軌系統，預定民國115年底動工，120年完工通車。

台南 捷運 溝通

延伸閱讀

環狀線修復中...安坑輕軌運量降22％ 新北：2周內檢討

台南捷運藍線「兵仔市站」消失？ 交通局澄清：是2站合併

老翁捷運削筍挨罰1萬…本想幫寫申訴書 女議員2考量直接幫出罰款錢

老翁捷運削竹筍遭罰1萬 北市議員霸氣出手：我幫他繳

相關新聞

南科周邊社會住宅覓地 這幾處有機會可供逾1600戶需求

南科園區持續帶動周邊行政區發展，為滿足居住需求，中央、地方覓地興建社會住宅，立委郭國文與國土發展署署長吳欣修、住都中心、...

北港舊台汽車站活化無進展 雲林縣府另覓新址蓋轉運站

國有財產署原擬與雲林縣政府合作活化北港鎮舊台汽客運站，然而在2022年招商開發階段時突然喊卡，縣府為提供民眾一座便捷轉運...

嘉義縣擬斥資6千萬改造府會廣場 挨批「廣場比人命重要」

嘉義縣政府擬斥資6千萬元整建府會廣場，打造全新地標「府會之心」，有議員今在臨時會痛批廣場整建計畫根本沒提案，放著道路、水...

台南榮民之家永康基地 打造銀髮樂活村

照片為臺南市長黃偉哲視察臺南榮民之家完工現況，取自臺南市政府如報導】兼具長照機能的臺南榮家永康基地「安養健康園區」在3月底完工，臺南市長黃偉哲於2日前往視察，對於新建榮家的規劃設計及服務功能至表讚賞，

走進時光隧道 嘉義市百年歷史東門派出所變身打卡點

照片為東門町，取自嘉義市政府 【聚傳媒特約記者陳欣如報導】嘉義市政府十大旗艦計畫「文化新基地」與「舊城創新生」亮點計畫之重要節點「東門派出所文化基地（東門町1923）」於2日隆重開幕，以嘉義文學家「臥

嘉市首創長照互助喘息服務布點全國最多 今宣布加碼鼓勵措施

嘉市為減輕家庭照顧者負擔，去年試辦「互助喘息創新服務」，讓有長照需求民眾透過互助、輪流照顧長輩得到休息，今年擴大增設2處...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。