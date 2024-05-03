國宴團隊36小時創造菜色 要把台灣美食躍上國際能見度

第16任總統、副總統就職國宴菜色今天在台南市福爾摩沙遊艇酒店亮相，顧問團隊的美食評論家蔡珠兒說，國宴菜單是在36小時內創造出來，接下任務就蒐集當令食材構成8道主菜，闡述台灣8個面向、故事及歷史，彰顯民主、自由、多元、開放、永續及族群融合的台灣價值，同時也提高規格及精緻化，展現國際能見度。

蔡珠兒說，這次國宴有兩大特色，用食材去想菜單並要講台灣的故事，用現今春夏之交的食材來設計菜單，有食材、有台灣故事，台灣菜色就像老菜脯，加入夏天的竹筍，但在地方風味之外，規格也要提高，有國際能見度，國際規格和符合國際禮儀。

蔡珠兒表示，國際規格就是「精緻化」，不是傳統想像是手路菜，而是要配合上菜節奏、前菜主菜及搭配飲料甜點、杯盤餐具整體搭配使用，及呈現視覺美感、食物菜色中間的酸甜或鹹度的變化起承轉合都要顧及，這是台灣這幾年已表現得很好，來台灣觀光客不只是吃台灣小吃或夜市，也會去餐廳品嘗精緻菜色，他們只不過是把台灣本來就有的水準，轉譯用國宴菜單來表達。

蔡珠兒指出，另一強調特色是族群融合，也是最可貴的，台灣菜好吃是因為歷來的移民帶來最好的家鄉味，配合台灣當地物產，有農漁民去努力種出來或養殖出來，像黃鰭鯛是嘉義漁民養殖出來比野生銷路還好，實現生態保育是未來食物的趨勢，今年國宴就以「當地風味、國際規格及當令食材」，傳達出台灣族群社會的自由、活潑和開放，是和以往歷屆最不一樣的。