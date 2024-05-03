2024正副總統就職國宴菜色曝光 展現親民特色
2024正副總統就職國宴選定位於台南的福爾摩沙遊艇酒店舉辦，今天在該飯店舉辦國宴菜色公布記者會，這次國宴套餐總共有八道主菜，南部常見的滷味、菜脯雞湯、蝦仁飯都端上國宴餐桌，另外台南知名霜淇淋店蜷尾家、人氣甜點店畬室、茶の魔手珍珠奶茶，也成為甜點與飲品端上國宴，希望透過相關的規劃，讓參與國宴的外賓與友人，體驗台南府城的文化淵源與在地風俗，進而展現台灣多元文化的魅力，以及富饒厚實的軟實力。
正副總統就職典禮將在5月20日登場，而備受注目的國宴菜單也曝光，共有8道主菜，菜色理念融入民主包容、 族群融合、地方特色、綠色永續、傳統創新、展望國際的理念。團隊希望透過國宴菜色的設計讓賓客充分品味台灣美食魅力。
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