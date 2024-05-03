不只被疑地震拋下全校去買蛋 嘉縣某校長打包午餐塞滿冰箱畫面曝

4月3日花蓮發生芮氏規模7.2大地震，嘉義縣議員日前踢爆某校長當時在外買蛋，校長事後發聲明反擊。議員今在議會播放監視器釐清校長到校時間及用膠帶黏住冰箱的照片，酸打包營養午餐勿貪心，滿到冰箱關不上。教育處長李美華說，目前由外聘委員啟動調查，將加強督導學校相關規定。

議員吳思蓉日前質詢提到地震有校長不在校，並未指名學校、校長，但有校長事後發出聲明稿，對她造成很大傷害。吳思蓉當場播放監視器畫面，指出校長在早上8點15分才騎車經過學校，地震是7點58分發生，根本不如校長在臨時家長會所說「地震時有停下來看」。

吳思蓉也說，3年前就曾提醒該名校長，不要太貪小便宜，打包一些營養午餐沒關係，但不要全都塞在冰箱，要讓弱勢或單親兒童在大人還沒回家前能先果腹，但該名校長卻把冰箱塞到關不起來，「3年前用塑膠繩綁冰箱，3年後用絕緣膠帶黏冰箱，難道校長沒支薪？這麼困苦」。

嘉義縣溪口鄉某校長遭議員吳思蓉踢爆，4月3日地震時拋下全校去買蛋，且還打包大量營養午餐，塞滿冰箱只能黏「電火布」。記者黃于凡／翻攝

吳思蓉指出，該名校長的老公及孩子寒暑假都來住學校，用學校的水和電，在家長及議員提出異議後，校長在臨時家長會提出「捐贈」學校6千元，但秉持使用者付費原則，不應歸類為「捐贈」，否則學校還要開收據，讓校長能夠減稅。

嘉義縣溪口鄉某校長遭議員吳思蓉踢爆，4月3日地震時拋下全校去買蛋，且還帶著家人寒暑假進學校。記者黃于凡／翻攝

教育處長李美華回應，目前由外聘委員啟動調查，會釐清相關事件，並加強督導學校規定。縣長翁章梁表示，公務人員都有相關管理規定，就按照規定啟動調查，秉公處理。吳思蓉說，請教育處在下次定期會提出調查報告。