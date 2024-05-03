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台南這條路太常壞 居民怨修路「治標不治本」盼解方
台南市將軍區馬沙溝聚落南側聯外道路，被居民發現近日鋒面雨後，竟然出現裂痕，且範圍越來越大，目前僅剩一邊車道可以通行，民眾擔憂有危險，也抱怨2年前才完成道路鋪設，「怎麼那麼快就出狀況？」市議員謝舒凡說，經土木技師公會鑑定報告，結果是潮差造成路基淘刷，須進行護岸整治才能根本解決問題，目前區公所將針對裂開處進行搶修，並安排相關單位會勘。
「治標不治本！」平沙里長吳智凱說，該路段是通往將軍漁港的最近道路，兩旁分別是北航道與私人魚塭，還有山子腳大排水溝流經，長期以來外水、內水輪番沖刷，路基出現掏空狀況，每次路面鋪設好，1、2年就會出現類似狀況，颱風、降雨量大會更嚴重，要拿出具體辦法。
市議員謝舒凡說，民眾反應該路段損壞頻率高，這次道路又發生龜裂情形，且感覺路面傾斜角度不小，電線桿也有偏移狀況，下方路基流失情形可能相當嚴重，土木技師公會公會鑑定後，也認為是潮差造成路基淘刷，若進行護岸整治，粗估經費約在2800餘萬。
謝舒凡說，另外連接聚落與道路的橋梁，也被認定是第四級危險橋梁，禁止3.5噸以上大車通行，且除了人車通行，下方還有漁民船筏通行，若未來爭取道路改善，居民反映一併處理，她會盡速聯繫相關單位研擬處理方法，議會質詢時也會提出，希望市府盡速處理。
梅雨季及汛期即將到來，將軍區區長許博森說，公所會安排包商進行應急處理，搶修該受損路段，並安排工務局、水利局等相關單位會勘，討論解決方法。
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