嘉市平均屋齡逾30年 議員要求加強老舊屋體檢

花蓮強震滿月，全台餘震逾1406起，震央嘉義地震超過31起。嘉義市議員鄭光宏上午質詢，921大地震前蓋的25年以上老屋占比高達76.03%，平均屋齡34.78歲，耐震初評僅8件申請，有大樓塗裝剝落引發公安疑慮，要求加強老舊屋體檢，防磁磚掉落；市府工務處長蘇文崎說，耐震評估有財務、意願等因素，會加強宣傳，列管7棟有耐震問題的大樓，加強巡查輔導改善。

鄭光宏說，403強震有完成自主更新的某大樓外牆塗料剝落，他要求工務處深入了解原因，在管委會未改善完成前，強制要求大樓做好攔截網等措施，保障人車安全，全面檢視其他公寓大廈磁磚剝落以及弱層（軟腳蝦）建築！

花蓮強震滿月，專家估計921地震經驗，未來半年至1年，隨時隨地都有可能地震，近月來震央嘉義地震31起，市民憂心老舊建物、公寓大樓耐震能力及磁磚掉落風險。房屋稅籍資料，嘉市住宅1萬零75棟，921地震前興建房屋25至30年、30至40年、40至50年、50年以上的老屋比例分別為19.99%、20.55%、20.09%、15. 40%，總計25年以上老屋占比高達76.03%。

鄭光宏表示，今年工務處耐震初評110件額度，至今僅8件申請，鄭光宏要求工務處了解民眾興趣缺缺原因，鼓勵民眾申請讓建物體檢安全更有保障。

蘇文崎說，老房不一定有耐震問題，市府目前列管7棟大樓，已有3棟完成修繕，剩4棟沒急迫危險，會積極與管委會及所有權人溝通，早日修繕。耐震初評申請不踴躍，涉及評估後的補強等財務問題，以及個人意願等因素，會加強宣傳鼓勵申請。