快訊

個申面試要當兩眼發光學生 跨界、自主學習力會加分

影／五億高中生6月28日宣判！夏男開庭不耐煩、笑法官

新光金與台新金合併案看4重點 新光三越成關鍵角色

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台積電帶動房價 嘉市議員轟社宅少、市府指供地中央尚未回覆

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市大潤發對面的社宅興建中。記者魯永明／攝影
嘉市大潤發對面的社宅興建中。記者魯永明／攝影

台積電先進封裝廠落腳嘉科園區，帶動嘉縣市房價，市議員王浩上午質詢，中古屋5年漲百萬元，比鄰近嘉縣及雲林縣高4倍，新建房屋動輒千萬元，貸款千萬元，利息每月逾3萬元，中位數薪資3.8萬元，規畫興建中3處社宅只有500戶，不敷需求，低薪年輕人不敢生養，要求加速建社宅；市府工務處長蘇文崎說，去年媒合3處公有地供中央興建社宅，至今未回覆。

「莫忘世上苦人多！」王浩說，台積電來嘉設廠，讓房價驚驚漲，依房仲公司統計，中古屋中位數5年前平均470萬元，去年漲到580萬元，增加百萬元，內政部住都中心在市區興建中的社宅2處，只有350戶，集中西區，東區至今無社宅興建，市長黃敏惠本屆任期結束，社宅還不夠需求。

王浩表示，嘉市中位數市民薪水3.8萬元，年所得46.3萬元，低薪年輕人追不上高房價，不敢生養，貸款千萬元買新房，以目前利率2%，每月需付3.5萬利息，他要求加速建社宅，要以東區優先，爭取中央公有素地；或以市有地給住都中心租用，換取公共空間樓地板面積；或用有耐震疑慮建物改建蓋社宅。

蘇文崎說，廣義社宅還包租代管、租金補貼，2處西區社宅興建中，東區一處計畫社宅150戶今年底動工，為持續建社宅，去年提供彌陀段94-3、94-4(台電土地)面積約18771平方公尺；永安段568、569(中油土地)面積約3,997.7平方公尺；新富段一小段25- 7、26、26-2、27、27-1、30-1、30-2地號 (台銀土地)面積約7199平方公尺，供中央評估，至今未回覆，會持續盤點適合公有素地媒合中央建社宅。

嘉市大潤發對面的社宅興建中。記者魯永明／攝影
嘉市大潤發對面的社宅興建中。記者魯永明／攝影
台積電先進封裝廠落腳嘉科園區，帶動嘉縣市房價，嘉市議員王浩（右）上午質詢市府工務處長蘇文崎。記者魯永明／翻攝
台積電先進封裝廠落腳嘉科園區，帶動嘉縣市房價，嘉市議員王浩（右）上午質詢市府工務處長蘇文崎。記者魯永明／翻攝

台積電 嘉義 社宅

延伸閱讀

台積電碩士以上學歷起薪6.39萬元 4年增1.51萬元

永和大陳社區說好做中繼宅卻跳票？ 新北：都更量大、盼以照顧弱勢為主

內湖區首間公辦民營長照機構今開幕 蔣萬安憶1事：能體會照顧的辛苦

中市東區干城好宅動土 盧秀燕：開工加完工社宅達6590戶

相關新聞

台積電帶動房價 嘉市議員轟社宅少、市府指供地中央尚未回覆

台積電先進封裝廠落腳嘉科園區，帶動嘉縣市房價，市議員王浩上午質詢，中古屋5年漲百萬元，比鄰近嘉縣及雲林縣高4倍，新建房屋...

台南這條路太常壞 居民怨修路「治標不治本」盼解方

台南市將軍區馬沙溝聚落南側聯外道路，被居民發現近日鋒面雨後，竟然出現裂痕，且範圍越來越大，目前僅剩一邊車道可以通行，民眾...

台南工地造成鄰房傾斜撤離11戶 市府依法開罰

台南市北區北華街某處建築工地造成鄰房傾斜，已緊急撤離11戶，市府勒令停工，依法開罰，每天監控，避免災害擴大

嘉市平均屋齡逾30年 議員要求加強老舊屋體檢

花蓮強震滿月，全台餘震逾1406起，震央嘉義地震超過31起。嘉義市議員鄭光宏上午質詢，921大地震前蓋的25年以上老屋占...

高榮南分院護理長劉美淑投入照護30年 獲「南瀛護理獎」

高雄榮總台南分院附設護理之家護理長劉美淑，在軍中任護理官15年、上尉退伍後回台南服務，從事護理工作近30年、用心照顧為高...

嘉大校友承襲農耕隊精神 勇闖中南美洲創新推廣陸稻

嘉義大學農藝學系校友、財團法人國際合作發展基金會（國合會）農業技師劉宏澤，2014年派駐中美洲尼加拉瓜技術團7年，202...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。