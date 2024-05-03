阿里山林鐵小火車中斷15年…預計「這天」全線通車 試運轉結果曝

聞名國際的嘉義縣阿里山森林鐵路小火車，先後遭2009年莫拉克、2015年杜鵑颱風重創，經中央投入經費、阿里山林鐵文資處修復，中斷營運15年的阿里山車站，日前終於迎來山下小火車，啟動全線通車前的試車運轉程序，列車從北門站行經新建42號隧道，抵達阿里山車站，測試結果正常，行駛時間4小時，預計7月1日全線通車。

阿里山林鐵文資處說，阿里山林鐵4月29日起開始進行路線試運轉測試，阿里山號柴油機關車聯結4個車廂，上午8點30分從北門車站出發前往阿里山車站，停靠沿線各車站，行駛時間約4小時，目前測試結果正常。

參與列車試運轉人員，包括司機員、列車長、車輛檢修及路線養護等相關員工約10人。預定5月底前，完成12日的試運轉作業，報請交通部檢查，以7月1日全線通車為目標。

阿里山林鐵文資處將消息貼臉書，八八風災後中斷營運15年阿里山站終於迎接來自山下的火車，通車最後一哩路「42號隧道」，去年12月完工後，趕工接續進行軌道鋪設，今年3月底完成，路線檢查後，4月29日由車次編號231次的阿里山號列車，自北門站開出，並順利抵達阿里山站。

「搭火車去阿里山」，曾是充滿回憶卻難以達成的理想，成功試車，代表許多人的期盼不再是遙不可及。林鐵人將把握時間，預計在6月前完成所有測試任務，並且以7月1日全線通車為目標，載著盼望已久的林鐵迷們，從嘉義前往阿里山。

網友紛紛祝福加油，有鐵道迷網友說，「電氣化，油電混合動力車，氫氣燃料車，全新設計車箱，名車站更新升級，排除公務機關官僚氣息，或許可以為百年林鐵帶來完全不同感受，帶動林鐵沿線經濟，大阿里山觀光旅遊農業發展脫胎換骨。」