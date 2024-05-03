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家長到校興師問罪惹議 嘉市府允落實校安SOP

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
嘉義市議員郭定緯（右）昨質詢市府教育處長郭添財校安事件。記者魯永明／翻攝
嘉義市議員郭定緯（右）昨質詢市府教育處長郭添財校安事件。記者魯永明／翻攝

嘉義市分別就讀兩間國中的學生日前在網路上衝突，有市議員昨揭露其中一方的家長竟闖入對方校園，在公共場所飆罵該學生，質疑校方門禁不夠嚴謹、竟讓陌生人擅自入校，要求市府明立校安規範；市府教育處長郭添財承諾，會要求各校嚴格落實校安通報處理的安全流程SOP。

市府教育處在議會定期會工作報告，市議員郭定緯質詢指出，3月間，某國中1名學生與別間國中1名學生網路口角，隔天其中1名學生家長竟帶人衝進對方校園，學校還把學生找到學務處，家長當場破口大罵，事後被罵的學生身心恐懼害怕上學，「不論糾紛起因，家長都不應直接闖進校園對學生興師問罪，更何況雙方根本不同校」。

「這是很嚴重的校園安全漏洞！」郭定緯說，學校應優先保護學生，不是讓學生上第1線受砲火摧殘，且上課期間他非本校家長直接闖進校園，校方還讓非校務相關人士在校內大罵學生，言語暴力傷害力不比肢體暴力低；郭也說，教育處禁止校園暴力，竟有家長帶頭破壞規矩，應設立規範保護學生，否則要怎麼教育、保護孩子？

教育處長郭添財答詢說，此為不同校學生發生口角，闖入學校的不是家長是來賓，學校對陌生人、外賓都要關注，尤其不能直接闖到教室或直接找學生，應到學務處。

校園安全 網路 議員

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